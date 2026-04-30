Altyapı sonrası Sırasöğütler'de yollar yenileniyor

30 Nisan 2026 Perşembe 11:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi’nde İSU Genel Müdürlüğü’nün altyapı çalışmaları sonrası zarar gören sokaklarda üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

BİN 300 METRE ÜSTYAPI YENİLENECEK

İSU Genel Müdürlüğü tarafından Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle birçok sokakta yol konforu olumsuz etkilendi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hızla harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1668 ve 1669 Sokaklarda üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. Yapılacak çalışmalar kapsamında mahallede toplam 1.300 metre üstyapı yenilemesi gerçekleştirilecek.

2 BİN 200 TON ASFALT SERİLECEK

Altyapı çalışmalarının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamamasına özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, bu süreçlerin hemen sonrasında yol yenileme çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Sırasöğütler Mahallesi’nde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında toplam 5 bin ton PMT ve 2 bin 200 ton binder asfalt serimi yapılacak.

