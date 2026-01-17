Antikkapı’nın lezzeti 2025’te 10 milyon kişiye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., 2025 yılında kent genelinde hayata geçirdiği 22 yeni hizmet noktası, genişleyen marka ağı ve yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşan kaliteli, güvenilir ve sosyal yaşamı destekleyen hizmetleriyle kente değer kattı.

KALİTE, LEZZET VE KONFOR TEK ÇATI ALTINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan Antikkapı A.Ş., kent genelinde sunduğu çok yönlü hizmetlerle 2025 yılını yüksek memnuniyetle geride bıraktı. Kocaeli’nin dört bir yanında hizmete aldığı kafe, restoran ve hizmet noktalarıyla vatandaşlara kaliteli, hijyenik ve güvenilir hizmet sunan Antikkapı A.Ş., modern konseptleri, zengin menü seçenekleri ve sosyal yaşam alanlarıyla şehirde fark yaratmaya devam etti. Antikkapı A.Ş.’nin ana üretim merkezi olan Hızır 41 Üretim Tesisinde üretilen hijyenik, taze, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler, titizlikle yürütülen dağıtım süreci ile Kocaelililere ulaştırıldı.

ANTİKKAPI’DAN KOCAELİ’YE 22 YENİ HİZMET NOKTASI

Kent genelinde hizmet verdiği sosyal tesisler aracılığıyla vatandaşlara güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam eden Antikkapı A.Ş., 2025 yılı içinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı ile hayata geçirdiği 22 yeni işletmeyi Kocaeli’ye kazandırdı. İzmit Millet Bahçesi içerisinde hizmete açılan Hassas Glütensiz Kafe, sağlıklı ve glütensiz ürün seçenekleriyle hem damak tadına hem de beslenme hassasiyetine önem veren vatandaşların ilgi odağı oldu.

MAHAL KOCAELİ’DE 2025 YILINA DAMGA VURDU

Sekapark Marina Sahili’nde hizmete açılan Mahal Plus; 180 iç, 250 dış oturma kapasitesine sahip olarak et dönerden pizzaya, kahvaltıdan tatlıya uzanan zengin menüler sunarken, Taze Kahve Değirmeni, Taze Kruvasan&Kahve, sac börek, dondurma ve kumpir noktalarıyla her zevke hitap eden lezzet duraklarını bir araya getirdi. Tesis, Marina’nın sosyal yaşamına değer kattı. İzmit’te çok beğenilen Mahal, Çayırova Bilim Parkı ve Dilovası Millet Bahçesi’ndeki şubeleri ile Gebze bölgesinde vatandaşların hizmetine kazandırıldı.

GEBZE BÖLGESİNDE ANTİKKAPI ŞUBELERİ ARTIRILDI

Antikkapı A.Ş., 2025 yılında Gebze Millet Bahçesi’nde ziyaretçilerine modern ve konforlu hizmet sunan dört yeni tesisi hizmete açtı. Gebze Antik Köfte Ekspres, lezzetli köfte ve pratik öğün seçenekleriyle, Gebze Taze ise taze kahve ve atıştırmalıklarla misafirlerin uğrak noktası olurken, Gebze Antik Kafe 1 ve Gebze Antik Kafe 2, farklı menü ve rahat oturma alanlarıyla hem ailelerin hem de gençlerin keyifli vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanları oluşturdu.

TAZE KRUVASAN&KAHVE 2025 YILINDA DA FAVORİ

Kocaeli’nin sevilen markası Taze Kruvasan&Kahve, 2025 yılı içerisinde Derince Sosyal Yaşam Parkı, Başiskele Millet Bahçesi, Değirmendere ve Mahal Plus’ta yeni açılan şubeleriyle hem tat hem de keyif arayanların ilk tercihi olmaya devam etti. Özenle hazırlanan kruvasanları, taptaze malzemeler ve özel tariflerle sunan Taze Kruvasan, hem klasik hem de yenilikçi tatlarıyla her damak zevkine hitap ederken molaların vazgeçilmez adresi haline gelmeye devam etti.

KASAP HIZIR 41 ÜRÜNLERİ 7 ŞUBEDE SATIŞTA

Kasap Hızır 41, 2025 yılında hayata geçirilerek 7 şubede satışlarına başladı. Hızır 41 Tesisinde tüm et işleme ve hazırlık süreçleri veteriner hekim kontrolünde deneyimli kadro tarafından yapılan Kasap Hızır 41 ürünleri Maide Kafe&Restoran, Sekapark Antik Köfte, Darıca Antik Köfte, Balyanoz Antik Köfte, Köftemiz Kuzuyayla, Değirmendere Antik Köfte Ekspres ve Gebze Millet Bahçesi Antik Köfte Ekspres şubelerinde satışa sunuldu.

MOLAPARK ANTİKKAPI İŞLETMELERİ İLE İLGİ ODAĞI OLDU

Kent yaşamının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için kente kazandırılan Mola Park, içerisinde Antikkapı A.Ş. tarafından hizmete açılan işletmeler ile ilgi odağı oldu. Uygun fiyatlı ürünleri ve kaliteli hizmet anlayışıyla öne çıkan Halka, misafirlerin uğrak noktası olurken, özenle hazırlanan doğal içerikli Ormanya ürünleri satış noktası, doğa dostu ve sağlıklı seçenekleriyle büyük ilgi gördü. Ayrıca KS Store, geniş ürün yelpazesiyle taraftarların hem ihtiyaçlarını karşılayarak Mola Park deneyimini daha keyifli hale getirdi.

ANTİKKAPI YAKLAŞIK 10 MİLYON İNSANA DOKUNDU

Antikkapı A.Ş., 2025 yılı boyunca kent genelinde sunduğu çok yönlü hizmetlerle yaklaşık 10 milyon kişiye ulaşarak Kocaelililerin günlük yaşamına değer kattı. Bu kapsamda kamplarda 50 bin vatandaş doğayla iç içe keyifli zaman geçirirken, düğün salonlarında 1 milyon kişi özel günlerini güvenli ve konforlu bir ortamda kutladı. Yemek hizmetlerinden 2 milyon kişi faydalanırken, Sekapark Otel’de 12 bin misafir ağırlandı. Restoran ve kafelerde yaklaşık 5 milyon 500 bin ziyaretçi lezzetli ve çeşitli menülerle buluştu.

1 MİLYON HALK EKMEK SOFRALARA ULAŞTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından her kesime eşit ve erişilebilir hizmet sunma hedefiyle hayata geçirilen Halk Ekmek ile yaklaşık 1 milyon vatandaş hijyenik, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmek ile sofralarda buluştu. Antikkapı A.Ş., 2025 yılında sunduğu güvenilir, kaliteli ve kapsamlı hizmetlerle Kocaeli’nin standartlarını yükselten bir rol üstlendi.

HIZIR 41 MOBİL AFET TIRLARI HIZIR GİBİ YETİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde olası deprem ve afet durumlarında vatandaşların temel ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmek amacıyla hazırladığı Hızır 41 Afet Tırları deprem bölgelerinde sıcak yemek hizmeti sundu. 2025 yılı içerisinde 23 Nisan İstanbul depremi, Balıkesir Sındırgı depremleri ve Gebze’de çöken bina sebebiyle Hızır 41 Mobil Afet Tırı, tam donanımlı mobil mutfak altyapısıyla afetin ilk anlarından itibaren sahaya intikal ederek vatandaşlara sıcak ve hijyenik yemek ulaştırdı. Ayrıca “Balkanlar’da İftar Buluşması” etkinliği ile iftar yemeği organizasyonları sınırları aştı.