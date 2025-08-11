Büyükşehir, Kemalpaşa Caddesi’ni yeniledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan Kemalpaşa Caddesi’ni hem görsel hem de işlevsel açıdan yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA MODERN GÖRÜNÜM

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde ilk olarak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ardından kaldırımlar mineral parke taşlarıyla döşenerek, hem estetik hem de dayanıklılık açısından caddenin çehresi değiştirildi. Bu kapsamda yürütülen üstyapı çalışmaları sayesinde bölge, daha konforlu bir ulaşım altyapısına kavuştu.

GECE VE GÜNDÜZ SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

Cadde üzerindeki çalışmalarda son adım olarak termoplastik yol çizgileri uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan bu uygulamayla, gece ve gündüz sürüş güvenliği artırıldı.

ŞERİTLER VE YAYA GEÇİTLERİ ARTIK DAHA NET

Yüksek performanslı özel malzemeyle yapılan çizgiler sayesinde, sürücüler artık şeritleri ve yaya geçitlerini daha belirgin şekilde görebiliyor. Bu durum yalnızca araç sürücüleri için değil, yayaların güvenliği açısından da büyük avantaj sağlıyor.

DAHA DÜZENLİ, DAHA GÜVENLİ BİR CADDE

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Kemalpaşa Caddesi daha düzenli, güvenli ve çağdaş bir görünüme kavuştu. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı bu dokunuşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin yaşanabilir kent vizyonunun önemli bir yansıması oldu.



(Emre KAHRAMAN)