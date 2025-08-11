GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, Kemalpaşa Caddesi’ni yeniledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan Kemalpaşa Caddesi’ni hem görsel hem de işlevsel açıdan yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Büyükşehir, Kemalpaşa Caddesi'ni yeniledi

11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:24

 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARIYLA MODERN GÖRÜNÜM

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe İlçesi Ataevler Mahallesi Kemalpaşa Caddesi’nde ilk olarak asfalt serimi gerçekleştirildi. Ardından kaldırımlar mineral parke taşlarıyla döşenerek, hem estetik hem de dayanıklılık açısından caddenin çehresi değiştirildi. Bu kapsamda yürütülen üstyapı çalışmaları sayesinde bölge, daha konforlu bir ulaşım altyapısına kavuştu.

 

GECE VE GÜNDÜZ SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

Cadde üzerindeki çalışmalarda son adım olarak termoplastik yol çizgileri uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan bu uygulamayla, gece ve gündüz sürüş güvenliği artırıldı.

 

ŞERİTLER VE YAYA GEÇİTLERİ ARTIK DAHA NET

Yüksek performanslı özel malzemeyle yapılan çizgiler sayesinde, sürücüler artık şeritleri ve yaya geçitlerini daha belirgin şekilde görebiliyor. Bu durum yalnızca araç sürücüleri için değil, yayaların güvenliği açısından da büyük avantaj sağlıyor.

 

DAHA DÜZENLİ, DAHA GÜVENLİ BİR CADDE

Gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte Kemalpaşa Caddesi daha düzenli, güvenli ve çağdaş bir görünüme kavuştu. Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı bu dokunuşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin yaşanabilir kent vizyonunun önemli bir yansıması oldu.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Genel Sekreter Baraçlı’dan yatırım turu Genel Sekreter Baraçlı’dan yatırım turu
Kocaeli Büyükşehir, Balıkesir'e ekipleri hızır gibi gönderdi Kocaeli Büyükşehir, Balıkesir'e ekipleri hızır...
Turizme katkı, park sorununa çözüm Turizme katkı, park sorununa çözüm
Saygınlar Kulübü’nde keyif dolu etkinlik Saygınlar Kulübü’nde keyif dolu etkinlik
Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan Son Yolculuğuna Uğurlandı Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Dursun Ali...
Moda Akademisi’ne başvurular başladı Moda Akademisi’ne başvurular başladı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Genel Sekreter Baraçlı’dan yatırım turu
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, kentin dört bir yanına yapılan yatırım ve çalışmaları...

Haberi Oku