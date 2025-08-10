Turizme katkı, park sorununa çözüm

DONANIMLI BİR KARAVAN PARK ALANI

Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarası ile son yıllarda hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kartepe’de, karavanla seyahat eden tatilcilerin araçlarını sokak aralarına ve caddelere park etmeleri park sorunu oluşturuyordu. Bu duruma çözüm üretmek amacıyla harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgeye yeni ve donanımlı bir karavan park alanı kazandırdı.

ALTYAPISI GÜÇLÜ, ZEMİNİ DAYANIKLI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi ekipleri tarafından yürütülen projede, 11,5 dönümlük alana 3500 ton plentmiks temel ve 1700 ton asfalt serilerek sağlam bir zemin oluşturuldu. Bu kapsamlı altyapı çalışmaları sayesinde karavan park alanı, uzun yıllar boyunca güvenli bir şekilde kullanılabilecek dayanıklı yapıya kavuşturuldu.

KONFORLU VE MODERN DONATILAR

Park çizgileri, yönlendirme tabelaları, aydınlatma sistemi, yağmur suyu hatları ve ızgaralar gibi pek çok detayın yer aldığı park alanında çevre düzenlemesi ve ağaçlandırma çalışmaları da tamamlandı. Böylece karavan tutkunları, araçlarını doğayla iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda park etme imkânına sahip olacak.



(Ömer İLGEÇ)