Kan donduran olay: 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü, cesediyle 8 saat aynı evde kaldı

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir kadın, 4 yaşındaki oğlunu yastıkla boğarak öldürdü. Anne, oğlunun cansız bedeniyle 8 saat boyunca evde kaldı. İfadesinde olayı itiraf eden kadın tutuklandı.

10 Ağustos 2025 Pazar 09:35

 Olay, dün Çayırova ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Atakan Sokak’taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden boşanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.İ. (33) isimli kadın, 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz'ı saat 11.00'de yatakta boğarak öldürdü. M.İ'nin annesi, o gün saat 19.00'da kızının evine gitti. Torununu hareketsiz yatar vaziyette gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirlendi. 
  Gözaltına alınan anne M.İ., polis merkezinde alınan ifadesinde oğlunu saat 11.00'da yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekiplerince adliyeye çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  M.İ'nin 8 saat boyunca oğlunun cansız bedeniyle birlikte kaldığı öğrenildi.  
  Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


İHA
