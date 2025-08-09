Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan Son Yolculuğuna Uğurlandı

50 YILLIK YOL ARKADAŞIMI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUM

Törende konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, duygusal anlar yaşadı. Büyükgöz, “50 yılı aşkın süredir yol arkadaşım olan, kimseyi kırmayan, herkesin yardımına koşan çok kıymetli bir dostumu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. İnsan olarak örnek bir kişiliğe sahipti. Vatanını ve milletini seven, bu millete hizmet etmekten asla geri durmayan biriydi. Ben kendisinden razıyım Allah’ta ondan razı olsun. Sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Allah, başta ailesi olmak üzere hepimize sabır versin” dedi.

HER ZAMAN NEZAKETLİ BİR İNSANDI

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise yaptığı konuşmada, “Dursun Ali Bey tam anlamıyla devlet terbiyesi almış, nezaketiyle herkesin takdirini kazanmış bir kardeşimizdi. Kurumlarımızın ayırt etmeksizin hangisinin işi olursa ya da belediyemizin kurumlarda bir işi var ise olgunlukla iş birliği gayretiyle bir araya gelir mutlaka bir çözüm bulurdu. İnsan olarak ta her zaman nezaketli bir insandı. Başta acılı ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. Yapılan duaların ardından helallik alındı.

GEBZELİLER SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Arslan’ın naaşı, cenaze namazı için Çoban Mustafa Paşa Camii’ne götürüldü. Çok sayıda Gebzelinin katıldığı cenaze namazına Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ak Parti İl Başkanı Şahin Talus, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, basın mensupları ve çok sayıda seveni katıldı. Gebzelilerin gönlüne taht kurmuş herkes tarafından sevilen ve takdir edilen Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan Kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.



(Erkan ERENLER)