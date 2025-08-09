GENEL:
Moda Akademisi’ne başvurular başladı

Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Moda Akademisi, yeni dönem başvurularını almaya başladı. Moda sektöründe kariyer yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunan akademide, 25 Ağustos 2025 tarihine kadar başvurular kabul ediliyor. Başvuru süreci sonunda adaylar, moda sektörünün profesyonellerinden oluşan jüri tarafından sınava tabi tutulacak.

Moda Akademisi'ne başvurular başladı

09 Ağustos 2025 Cumartesi 15:06

 EKİM AYINDA BAŞLAYACAK

Moda Akademisi, katılımcılarına uygulamalı eğitimlerle gerçek sektör deneyimi kazandırmayı hedefliyor. Alanında uzman eğitmenlerin yer aldığı programda kursiyerler, branş bazlı eğitimlerle profesyonel bir kariyere hazırlanacak. Yeni dönemde verilecek eğitimler; moda koleksiyon geliştirme, modelistlik eğitimi, bilgisayarlı modelistlik (Gerber), bilgisayarlı tasarım (Photoshop, Illustrator), drapaj eğitimi, görsel mağazacılık ve vitrin tasarımı, perakende koleksiyonu planlama ve uygulama ile dikim teknikleri eğitimi başlıklarını kapsıyor.

 

UYGULAMA AĞIRLIKLI EĞİTİM

Verilecek eğitimler, sektörün güncel ihtiyaçları doğrultusunda planlandı. Tüm eğitim süreci uygulama ağırlıklı olarak yürütülecek. Bu sayede katılımcılar, edindikleri teorik bilgileri sahada kullanabilecek düzeye ulaşacak ve moda dünyasına yön verebilecek donanıma sahip olacak.

 

BAŞVURULAR ONLİNE ALINACAK

Moda Akademisi’ne katılmak isteyen adaylar, başvurularını 11 Temmuz ile 25 Ağustos 2025 tarihleri arasında www.istihdamakademileri.com internet adresi üzerinden online olarak yapabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler, 0262 310 30 06 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek. Başvuruların ardından yapılacak sınav sürecinde başarılı olan adaylar, Ekim ayında başlayacak olan eğitim programına katılmaya hak kazanacak.

