GENEL:
Genel Sekreter Baraçlı’dan yatırım turu

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, kentin dört bir yanına yapılan yatırım ve çalışmaları yerinde inceliyor. Bu kapsamda Baraçlı’nın son durağı Derince oldu. İlçede yapımı devam eden yatırımları yerinde gören Baraçlı, yatırımların Derince’nin yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Genel Sekreter Baraçlı'dan yatırım turu

11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:26

 DERİNCE’DE PROJE İNCELEMELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Derince ilçesinde yapımı devam eden yatırımları yerinde inceleyerek teknik personelden detaylı bilgi aldı. Baraçlı’ya inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Numan Balaban eşlik etti. İnceleme turuna Derince İkmal Binası ile başlayan Baraçlı, ardından Derince İmam Zeynel Abidin Cemevi, Derince Ahmet Yesevi Camii çevresi ve Körfez Kıyırlı’daki taş kırma ve eleme tesisinde çalışmaların son durumunu yerinde gördü. Teknik ekipten proje aşamaları hakkında bilgi alan Baraçlı, Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye kazandırdığı yatırımların kentin yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

 

YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASINDA HUMMALI ÇALIŞMA

Yaklaşık 10 bin 800 metrekarelik alanda inşa edilen ve 9 katlı olarak planlanan yeni belediye hizmet binasında 217 kişilik meclis salonu, başkanlık ofisi ve çok sayıda idari birim bulunuyor. Kompozit kaplamalar, cam cephe montajı, elektrik pano montajları ve asma tavan uygulamaları yoğun bir şekilde sürdürülürken, bina dış cephesinde silikon giydirme cam kaplama işlerinde sona gelindi.

 

İMAM ZEYNEL ABİDİN CEMEVİ’NDE SON RÖTUŞLAR
Derince Sopalı Mahallesi’nde 5 kat olarak inşa edilen İmam Zeynel Abidin Cemevi; cenaze alanı, abdesthane, morg, gasilhane, yemekhane, kütüphane, konferans salonu ve bay-bayan cem salonları gibi fonksiyonel bölümleriyle bölge halkının hizmetine hazırlanıyor. Mermer kaplamalar, yangın kapıları, dış cephe mantolama ve asansör montajı gibi teknik işlerde sona gelindi.

 

AHMET YESEVİ CAMİİ ÇEVRESİNDE ESTETİK DÜZENLEMELER
2.250 metrekarelik alanda gerçekleştirilen çevre düzenlemesiyle cami etrafına çocuk oyun alanı, otopark, yürüyüş yolları ve yeşil alanlar kazandırıldı. Yağmur suyu hattı, elektrik altyapısı ve aydınlatma sistemleri kurulurken, taş duvarlar ve ferforje korkuluklarla güvenli ve estetik bir ortam oluşturuldu. Zarar gören bordür ve kaldırımlar yenilenerek kullanıma hazır hale getirildi.

 

KIYIRLI TAŞ OCAĞI’NDA ÇEVRE DOSTU ÜRETİM DEVAM EDİYOR
Baraçlı’nın incelemede bulunduğu Körfez Kıyırlı’daki taş kırma ve eleme tesisinde, dünya standartlarında 8 farklı tipte agrega üretiliyor. CE belgeli toz indirgeme sistemiyle çevreye duyarlı çalışan tesiste, saatte 400 ton kapasiteyle mıcır ve asfalt malzemeleri üretilerek şehrin altyapı projelerine katkı sağlanıyor. Genel Sekreter Baraçlı, “Derince’deki projelerimizde sona yaklaştık. Teknik ekibimizle yerinde değerlendirmeler yaparak vatandaşlarımıza modern ve fonksiyonel yaşam alanları kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

(Emre KAHRAMAN)

