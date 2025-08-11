Kocaeli Büyükşehir, Balıkesir'e ekipleri hızır gibi gönderdi

EKİP HEMEN YOLA KOYULDU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu akşam saat 19.53'te bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine el uzatan ilk belediye oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ilimizde de hissedilen ve Kocaelilileri adeta sokağa döken deprem sonrası, bölgeye hemen ekip sevk edildiğini açıkladı. "Balıkesir’de meydana gelen deprem sonrası, AFAD koordinasyonunda 15 personel ve 4 araçtan oluşan arama kurtarma ekibimizi bölgeye sevk ettik. Tüm gücümüzle Balıkesir’in yanındayız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi korusun" diyen Başkan Büyükakın, Balıkesirlilere geçmiş olsun dileklerini iletti.



(Emre KAHRAMAN)