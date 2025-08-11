İzmit Körfezi’nde yunusların muhteşem dansı

İzmit Körfezi’nde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte suyun yüzeyinde beliren üç yunus, dalgalarla yarışır gibi sıçrayarak eşsiz bir gösteri sergiledi. Biri henüz yavru olan bu sevimli deniz canlıları, zaman zaman suyun üzerinde yan yana süzülüp bazen de aniden derinlere dalarak adeta masmavi denizin ritmine ayak uydurdu. O anlar, havadan dron ile görüntülenerek doğanın en huzurlu karelerinden biri haline geldi.

Dip çamuru temizliği

Bu renkli görüntülerin ardında ise Körfez’in yeniden canlanmasını sağlayan dev bir çevre projesi var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" kapsamında bugüne kadar 170 hektar alan dip çamurundan arındırıldı. İlk etapta 125 hektarlık alan temizlenirken, devam eden ikinci etapta 45 hektar daha arıtıldı. Proje tamamlandığında toplam 468 hektarlık alan temizlenmiş olacak.

İHA