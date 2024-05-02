TGRT DE ŞEHZADE ŞEHİRLERİNDE VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR





Bu gün 1 Mayıs 2024 1999 yılın da osmanlının kuruluşunun 700. Yıl anısına çektiğimiz Şehzade şehirlerimizde Vakıf Medeniyeti Belgeselimiz TGRT belgesel tv de bir kez daha yayınlanıyor

Bu belgeseli çektiğimiz tarihlerde vakıflar genel müdürü olan Yusuf Beyazıt İle Vakıflar medeniyeti tarihi ile ilgili Gebze Çayırova da hünkar Çayırı’nda Vakıflar tarihi ile ilgili 2001 tarihinde yaptığınız belgesel söyleşi yapmıştık





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Daha sonra milletvekili seçilen Yusuf Beyazıt beyi 13 nisan 2022 tarihinde Ankarada mecliste ziyaret ederek belgesel söyleşi gerçekleştirmiştik





Belgesellcilikte marka haline gelen devri alem belgesel programımız da 1998 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti olarak çektiğimiz ŞEHZADE ŞEHİRLERİ KÜTAHYA MANİSA AMASYA TRABZON VE BOLU DA VAKIFLAR TARİHİ BELGESELİMİZDEN YAYINLAN KISA BÖLÜMLER





ŞEHZADELER ŞEHRİ KÜTAHYA VAKIFLARI

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ŞEHZADELER ŞEHRİ MANİSA VAKIFLARI





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An itibari ile 1 Mayıs 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da 1998 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti olarak ŞEHZADELER ŞEHİRLERİ KÜTAHYA MANİSA AMASYA TRABZON VE BOLU DA VAKIFLAR TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR.





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13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz





YUSUF BEYAZIT DAN VAKIFLAR İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR





Dünya gazetesi tarafından düzenlenen Ankara Sohbetlerin de dönemin Vakıflar Genel Müdürü Yusuf Beyazıt: Vakıflar genel müdürlüğü ve vakıflar Bankası, ile ilgili yaptığı konuşma. Dünya gazetesinde. 31.03.2008 tarihinde yayınlanmıştı





Vakıflar genel müdürlüğü tarihine not düşülen açıklamayı yayınlıyoruz



