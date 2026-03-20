Başkan Büyükakın, AK Parti il Bayramlaşması’na katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’nın bayramlaşma programına katıldı. Geniş katılımın olduğu programda konuşan Başkan Büyükakın Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet gibi gazetelerde Balkan ve Ortadoğu iftarlarını eleştiren haberlere de sert çıktı: “Biz buradakileri kimsesiz, gönül coğrafyamızdakileri de yalnız bırakmayız.”

SALON YİNE DOLUYDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bayram namazını Tarihi Orhan Camii’nde kıldıktan sonra AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı’nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldı. AK Parti İl Başkanı Şahin Talus’un ev sahibi olduğu bayramlaşma programı Seka Deniz Salonu’nda gerçekleştirilirken, katılım her zamanki gibi yüksekti. MKYK üyeleri ve milletvekilleri başta olmak üzere teşkilatın tüm kademe başkan ve yöneticileri, belediye başkanları, meclis üyeleri ile teşkilat mensupları, kuruluşundan bu yana görevler üstlenmiş yöneticiler, bayramlaşmaya katıldı.

TALUS VE YAMAN KONUŞTU

Programın ev sahibi, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, bayramlaşmaya katılan tüm teşkilat mensupları başta olmak üzere İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Bayramlaşma programında milletvekilleri adına Cemil Yaman konuştu. Yaman da tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti.



BÜYÜKAKIN: BURUK BİR BAYRAM

Herkesi muhabbetle selamlayan Başkan Büyükakın ise, “Ramazan Bayramı, İslam alemine, milletimize ve hemşerilerimize mutluluk, sağlık ve huzur getirsin. Buruk bir bayram idrak eriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da mesajlarında bunu özellikle vurguladı. Rabbim bu milletin evlatlarına gerçek bayramlar göstersin” dileklerinde bulundu.

“BİZ KİMSEYİ YALNIZ BIRAKMAYIZ”

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında, Ramazan ayında 8 ülkede programlar düzenlediklerini hatırlatarak, bu programlarla ilgili atılan olumsuz manşetlere yanıt verdi. Büyükakın, “Bu programlar, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda gerçekleştirildi. Ama birileri bundan rahatsız oldu. Biz o manşetleri atanların, kimlerin sözcüsü olduğunu biliyoruz. Ne derlerse desinler, ne söylerlerse söylesinler. Biz buradakileri kimsesiz, oradakileri de yalnız bırakmayız. Ve bu programları yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





