Gebze Ticaret Odası’ndan Bayram Çöreği İkramı

Gebze Ticaret Odası, kentin kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, bölgenin ilk coğrafi işaret tescilli ürünü olan Gebze Bayram Çöreği’ni vatandaşlarla buluşturdu.

20 Mart 2026 Cuma 15:43

Dini bayramlar öncesinde hazırlanan ve Gebze’ye özgü önemli bir değer olarak öne çıkan bayram çöreği, düzenlenen etkinlik kapsamında geniş kitlelere ikram edildi. Program, Abdurrahman Aslantaş öncülüğünde gerçekleştirilirken; yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite üyeleri de etkinliğe katılım sağladı.

Etkinlik çerçevesinde Gebze başta olmak üzere Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçeleri ile Mevlana Kapalı Pazar Yeri ve Eskihisar’da vatandaşlara Gebze Bayram Çöreği ikram edildi. Böylece bayram öncesinde paylaşma ve dayanışma kültürünün pekiştirilmesi hedeflendi.


Etkinlikte değerlendirmelerde bulunan Abdurrahman Aslantaş, coğrafi işaretli ürünlerin şehirlerin kimliğini güçlendirdiğini ve yerel kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı. Aslantaş, “Gebze Bayram Çöreğimiz yalnızca bir lezzet değil, aynı zamanda şehrimizin kültürel hafızasını ve üretim geleneğini yansıtan önemli bir değerdir. Bu mirasın korunması, yaygınlaştırılması ve ulusal ölçekte tanıtılması adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gebze Ticaret Odası, yerel değerlerin korunması, tanıtılması ve ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik çalışmalarını sürdürürken, bu tür etkinliklerle toplumsal birlikteliği güçlendirmeye devam ediyor.

