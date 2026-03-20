GÜNDEM:
“Sizler her zaman baş tacısınız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Şehit Jandarma Er Burhan Sarı’nın ailesini ziyaret ederek, bayramlaştı. Büyükakın, “Sizler her zaman başımızın tacısınız” dedi.

20 Mart 2026 Cuma 15:40

 İZMİT’TEKİ BABA EVİNE ZİYARET

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2001 yılında Şırnak’ta teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen Jandarma Er Burhan Sarı’nın ailesine arife günü bayram ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükakın’a ziyarette AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı eşlik etti.

 

“HER ZAMAN YANINIZDA OLACAĞIZ”

Başkan Büyükakın her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayarak, “Siz bize vatan uğruna can veren yiğidimizin en kutsal emanetisiniz. Her daim başımızın tacısınız. Şehidimizin ruhu şad olsun, Rabbim size sabırlar versin. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da yanınızda olacağız” dedi. Hüsniye Sarı’ya Türk Bayrağı takdim eden Başkan Büyükakın, Sarı ailesinin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Şehit annesi Hüsniye Sarı da ziyaretinden dolayı Büyükakın’a teşekkür etti.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Gebze köylerinde 125 milyonluk dev çalışma Gebze köylerinde 125 milyonluk dev çalışma
“Mukaddes Emanetleri” 23 bin kişi ziyaret etti “Mukaddes Emanetleri” 23 bin kişi ziyaret etti
Vali Aktaş’tan, Şehitliklere Bayram Ziyareti Vali Aktaş’tan, Şehitliklere Bayram Ziyareti
Başkan Büyükakın, AK Parti il Bayramlaşması’na katıldı Başkan Büyükakın, AK Parti il Bayramlaşması’na...
Gebze Ticaret Odası’ndan Bayram Çöreği İkramı Gebze Ticaret Odası’ndan Bayram Çöreği İkramı
Gebze’de Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleşti Gebze’de Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleşti
Gebze köylerinde 125 milyonluk dev çalışma
Kocaeli’de kent merkezi ve ilçelerde ulaşıma konfor ve kalite katmak için çalışmalarını sürdüren...

Haberi Oku