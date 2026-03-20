banner1269
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Vali Aktaş’tan, Şehitliklere Bayram Ziyareti

Vali İlhami Aktaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle birlikte Bağçeşme Namazgâh ve Polis Şehitliğini ziyaret etti.

20 Mart 2026 Cuma 15:52

Şehitlik ziyaretlerine; Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Berna Abiş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Albay Murat Bozkurt, MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, şehit aileleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

 

Bağçeşme Namazgâh Şehitliğinde gerçekleştirilen ilk ziyarette tüm şehitlerimiz ve merhum gazilerimiz için Kur’an-ı Kerim okundu ve daha sonra Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri şehitlerimiz için edilen dualar eşliğinde kabirlerine çiçekler bıraktılar.

 

Şehit yakınları ile yakından ilgilenen Vali Aktaş, sohbette bulunduğu ailelere sabırlar dileyerek istekleri olup olmadığını sordu.

 

Bağçeşme Namazgâh Şehitliğine yapılan ilk ziyaretin ardından Vali İlhami Aktaş, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Polis Şehitliğini de ziyaret ettiler.

 

Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri şehitlerimizin kabirlerine karanfil bıraktılar ve ardından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

 

Bugünümüzü borçlu olduğumuz ve vatanımız için canını feda eden Aziz Şehitlerimizin kabirleri başında dua okuyan Vali İlhami Aktaş, Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

