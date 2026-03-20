Gebze’de Geleneksel Kent Bayramlaşması Gerçekleşti

Programa katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak iyi dileklerini iletti. Başkan Büyükgöz’e, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya da eşlik etti. Vatandaşlara ikram da bulunulan bayramlaşma programında protokol üyeleri Gebzelilerin bayramını tebrik etti.

Başkan Büyükgöz’den Bayram Mesajı

Bayramlaşma programının ardından bir mesaj yayımlayan Başkan Büyükgöz, Ramazan Bayramı’nın birlik ve beraberliği pekiştirmesini temenni etti. Başkan Büyükgöz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Bu mübarek bayramın hürmetine, tüm mazlum coğrafyalarda ve İslam dünyasında kardeşliğin, birliğin, beraberliğin ve huzurun hâkim olduğu günleri Rabbim bizlere nasip etsin. Bu vesileyle tüm Gebzeli hemşehrilerimizin bayramını kutluyor; sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde geçirmelerini diliyorum ”dedi.



