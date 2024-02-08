Hisarcıklıoğlu’ndan Gebze Ticaret Odası’na ziyaret

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Gebze Ticaret Odası’nın A Sınıfı Akredite Oda olarak üyelerine kaliteli hizmet sunduğunu görmekten gurur duyduğunu söyledi.

Oda tarafından üst düzey katılım ile düzenlenen Azerbaycan İş Forumu’nun da Oda üyelerinin iş ağı geliştirme potansiyeline azami katkı sağlaması noktasında çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yakinen takip ettiğini ve Yönetim Kurulu Başkanı ile yeni dönemde de hep birlikte başarılı çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

Gebze Ticaret Odası üyelerinin Türkiye’nin iktisadi hayatına sağladıkları katkının altını çizen Hisarcıklıoğlu, TOBB’un ticaret erbabının, sanayicinin, işletmecinin her türlü sorununa en hızlı şekilde çözüm ürettiğini ve Türk iş dünyasını uluslararası platformda en etkin şekilde temsil ettiğini dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik içinde Oda üyeleri adına sistematik ve planlı bir şekilde proje geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Abdurrahman Aslantaş da, Oda tarafından gerçekleştirilen faaliyetler, eğitim ve bilgilendirme hizmetleri, üretim ve ihracatı geliştirme programları, yurt dışı iş forumları ve yabancı heyetlerle gerçekleştirilen B2B görüşmeleri konusunda bilgilendirmede bulunarak, Hisarcıklıoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.