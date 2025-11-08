banner1208
ASAYİŞ:
Çöp kamyonunun çarptığı belediye işçisi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı belediye işçisi yaşamını yitirdi.

08 Kasım 2025 Cumartesi 09:53

 Kaza, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi üzerinde bulunan parkın çevresinde meydana geldi. Çöp kamyonu, park alanında manevra yaptığı sırada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Cesim Açık'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cesim Açık'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
  Belediye Başkanı Büyükgöz'den başsağlığı mesajı 
  Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kazanın ardından başsağlığı mesajı yayımladı. Büyükgöz, mesajında şu ifadelere yer verdi: 
  "Mesai arkadaşımız Cesim Açık'ı elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum." 




İHA
