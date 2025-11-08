banner1208
ASAYİŞ:
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki araca ve araçların yanındaki kişilere çarptı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

08 Kasım 2025 Cumartesi 09:54

 Kaza, dün sabah saatlerinde D-130 karayolunun İzmit ilçesi geçişi Sanayi Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başiskele ilçesi istikametine giden S.D. (22) idaresindeki 41 BJ 022 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halindeki 34 VY 5953 plakalı hafif ticari araç ve 55 PN 283 plakalı minibüs ile araçların yanında duran H.T. (60), S.S. (15), A.S. (42) ve Recep Cüre'ye (58) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan H.T., Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne, S.S. ve A.S. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne, Recep Cüre ise Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Recep Cüre, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. S.S. ve A.S.'nin tedavisi sürerken, H.T. ise işlemlerinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.D., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza anı ise restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. 
 
  "Kaza anında burada değildim, zaten dükkan da kapalıydı" 
  Kaza anını anlatan restoran çalışanı Habil Sarucan, "Karşı taraftan hızla gelen araç, kontrolü kaybediyor. Önce arkamda bulunan hafif ticari araca çarpıyor. Çartıktan sonra geri geri 4 kişiye çarpıyor, bunlardan 1 kişi vefat ediyor. Diğer 3 kişi de yaralı olarak hastaneye kaldırılıyor. Yarış yaptıkları iddiası var. Kaza anında burada değildim, zaten dükkan da kapalıydı. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla şunu söyleyebilirim, vuran araçtan önce bir araç daha geçiyor hızla, tahmini 150 kilometre hızı vardı. Onun peşinden bu araç 5 saniye sonra gelip vuruyor. Duran halde olduğu için araç çarpıyor, o da haliyle dükkana giriyor" ifadelerini kullandı. 
  Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
