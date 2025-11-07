banner1208
ASAYİŞ:
Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul geçişinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 27 yaşındaki Uğurcan Evcek, Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada hayatını kaybeden genç, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

07 Kasım 2025 Cuma 15:48

 Olay, dün İstanbul Arnavutköy'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ECA 904 plakalı tırın sürücüsü, Arnavutköy ayrımını kaçırınca yol üzerinde durarak geri geri manevra yapmak istedi. Bu sırada arkadan gelen 34 UG 4845 plakalı kamyonet tıra çarptı. Kamyonette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Uğurcan Evcek hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan tır şoförü gözaltına alındı. 
 
  Son yolculuğuna uğurlandı 
  Hayatını kaybeden Uğurcan Evcek'in cenazesi, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Ardından, okul ve iş arkadaşları ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazı, Yeniyalı Merkez Camisinde kılındı. Evcek'in cenazesi Kutluca Köyü Kıyırlı Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. 


İHA
