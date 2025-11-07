banner1208
ASAYİŞ:
Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde eşini bıçaklayarak öldüren ve ardından intihara kalkışan zanlı, tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07 Kasım 2025 Cuma 10:41

 Olay, 31 Ekim tarihinde Esentepe Mahallesi Çınar Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. R.G. ile 4 çocuk annesi eşi Binnur G. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda R.G., eşi Binnur G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı R.G., daha sonra aynı bıçakla kendini göğsü ve karnından yaralayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan R.G., hastaneye kaldırıldı.  
  Çiftin kızlarının sevgilisine kaçtığı, 1 Kasım Cumartesi günü kına gecesi, 2 Kasım Pazar günü ise Sakarya'nın Hendek ilçesinde düğünün yapılacağı, düğün hazırlığı yapan anne Binnur G'nin kızının daveti üzerine cemiyetlere katılmak istediği ancak eşinin bu duruma karşı çıktığı, bu sebeple aralarında tartışma çıktığı iddia edildi. 
  Tedavisi tamamlanan R.G., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince bugün mevcutlu olarak Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüpheli, ifadesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


İHA
