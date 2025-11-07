Vali İlhami Aktaş’tan Yıldız Demir Çelik’e Ziyaret

Vali Aktaş, tesise gelişinde Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve Genel Müdür Selçuk Yılmaz tarafından karşılandı. Ziyarete ayrıca Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Velioğlu ve Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer de eşlik etti.

Üretim Süreçleri ve Faaliyetler Hakkında Bilgilendirme

Ziyaret kapsamında tesisin üretim alanlarını gezen Vali Aktaş’a, şirketin faaliyet alanları, üretim süreçleri ve üretim kapasitesi hakkında detaylı bilgi verildi.

Vali Aktaş’tan Teşekkür ve Başarı Dileği

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yıldız Demir Çelik’in ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Vali Aktaş, “Sanayimizin gücü, ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu anlamda gösterdiğiniz emek ve katkılar için teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

