Vali İlhami Aktaş’tan Yıldız Demir Çelik’e Ziyaret

Üretim Süreçleri ve Faaliyetler Hakkında Bilgilendirme
Ziyaret kapsamında tesisin üretim alanlarını gezen Vali Aktaş’a, şirketin faaliyet alanları, üretim süreçleri ve üretim kapasitesi hakkında detaylı bilgi verildi.
Vali Aktaş’tan Teşekkür ve Başarı Dileği
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yıldız Demir Çelik’in ülke ekonomisine ve istihdamına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.
Vali Aktaş, “Sanayimizin gücü, ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu anlamda gösterdiğiniz emek ve katkılar için teşekkür ediyor, hayırlı kazançlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.