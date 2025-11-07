banner1208
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Virajı alamayan iki araç çarpıştı, panelvan evin bahçesine girdi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri evin bahçesine girerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Virajı alamayan iki araç çarpıştı, panelvan evin bahçesine girdi: 1 yaralı

07 Kasım 2025 Cuma 10:40

Kaza Körfez Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ayrımında dönüş yapan 34 VB 9949 plakalı otomobil ile 34 UR 985 plakalı panelvan virajda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, yol kenarındaki demir korkulukları aşarak evin bahçesine girdi. Kazada araçta bulunan D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahçeye giren araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. 
  Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kimlik bilgilerini çaldıkları vatandaşlar adına sahte kredi kartı çıkaran 2 şüpheli tutuklandı Kimlik bilgilerini çaldıkları vatandaşlar adına...
İş yeri kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı İş yeri kurşunlayan 4 şüpheli tutuklandı
Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı Eşini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
Büyükşehir Encümeni, çevreyi kirleten firmayı cezasız bırakmadı; Doğa tahribatına 1 milyon 870 bin TL’lik ceza Büyükşehir Encümeni, çevreyi kirleten firmayı...
Kocaeli'de 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı Kocaeli'de 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı...
Kocaeli’de 15 milyon liralık sahte yedek parça ele geçirildi Kocaeli’de 15 milyon liralık sahte yedek parça...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kimlik bilgilerini çaldıkları vatandaşlar...
Kocaeli'de sosyal medya üzerinden kimlik bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşlar adına sahte kredi kartı...

Haberi Oku