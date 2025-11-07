Virajı alamayan iki araç çarpıştı, panelvan evin bahçesine girdi: 1 yaralı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri evin bahçesine girerken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Körfez Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ayrımında dönüş yapan 34 VB 9949 plakalı otomobil ile 34 UR 985 plakalı panelvan virajda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan panelvan, yol kenarındaki demir korkulukları aşarak evin bahçesine girdi. Kazada araçta bulunan D.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahçeye giren araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA