KAZAKİSTAN'DAN BELGESEL TADINDA MEDYA BULUŞMASI VE SANAT SEMPOZYUMUNDAN NOTLAR





Yarım asırdır GAZETECİLİK ve BELGESELCİLİK alanında tarihe not düşüp zamana noterlik yapmaya devam ediyoruz Kazakistan'da Türk dünyası medya buluşması ve sanat sempozyumundan Gebze gazetesi ve devri alem Tv olarak canlı yayınlar yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık

Bu ve buna benzer etkinlikleri devletimizin önemli kurumları olan başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TÜRKSOY, TİKA ve YTB gibi önemli kurtuluşlar lojistik imkan sunup manevi olarak desteklemekte keşke tüm kurum ve kuruluşlarımız bu tür etkinlikler düzenleyebilseler

KAZAKİSTANDA TÜRK

DÜNYASI MEDYA BULUŞMASINDAN BELGESEL TADINDA CANLI YAYIN

Kazakistan’da Türk dünyası gazetecilerinden tarihi buluşmadan Gebze gazetesi ve devri alem Tv olarak canlı yayınlar yaptık

Kazakistan Gazeteciler Birliği’nin ev sahipliğinde, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) öncülüğünde düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu” ile “Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Ödüllü Belgesel Film Gösterimi” kapsamında, Türk dünyasının önde gelen medya temsilcileri Kazakistan’da bir araya geldi.

Buluşmada, TDGF ile Kazakistan Gazeteciler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalanarak, Türk dünyası medya kuruluşları arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Kazak misafirperverliğiyle anlamlı ziyaret

Kazakistan Gazeteciler Birliği Başkanı Seyitkazı Mataev ve Başkan Yardımcısı Bayan Ramazanova, Türkiye’den gelen gazeteci heyetini geleneksel Kazak misafirperverliğiyle karşıladı. Görüşmede, iki ülke basını arasında iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projeler geliştirilmesi ve medya deneyimlerinin paylaşılması konuları ele alındı.

Türk Dünyası Belgeselleri Almatı’da

Protokol Türk dünyasında yeni kapılar açacak

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir tarafından imzalanan iş birliği protokolü; Türk dünyası ülkelerinde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının ortak çalışmalar yürütmesini, genç gazetecilerin desteklenmesini ve kültürel iletişimin artırılmasını hedefliyor.

Ayrıca, Türk Dünyası gazetecileri arasında iyi niyet protokolü de imzalandı. Protokole; TDGF Başkanı Menderes Demir, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türk İnternet Medya Birliği Başkanı Dr. Süleyman Basa, Özbekistan Gazetecilerini temsilen Muazzam İbrahimova ve Kazakistan Gazeteciler Birliği Başkanı Seyitkazı Mataev imza attı.

Demir: “Türk dünyasının sesini daha gür duyuracağız”

İmza töreninde konuşan TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Türk dünyası medya kuruluşları arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı:

“Türk dünyası ülkeleri arasında ortak dil, kültür ve tarih köklerinden gelen güçlü bir bağ var. Bu bağı medya aracılığıyla daha görünür kılmak, doğru ve etkili iletişim kanalları oluşturmak hepimizin görevi. Bugün imzaladığımız protokol, bu yönde atılmış önemli bir adımdır.”

Demir ayrıca projelere destek veren kurumlara teşekkür ederek, “T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TÜRKSOY, TİKA ve YTB başta olmak üzere destek veren tüm kuruluşlara şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Türk dünyası medyasında yeni bir dönem başlıyor

Kazakistan’daki bu buluşma, Türk dünyası gazetecileri arasında iletişim, kültür ve sanat alanlarında sürdürülebilir iş birliklerinin önünü açtı. Katılımcılar, etkinliği “Türk dünyası medyasında tarihi bir dayanışma adımı” olarak değerlendirdi.

KAZAKİSTAN GAZETESİNDE MEDYA BULUŞMASI İLE İLGİLİ YAYINLANAN HABER

Союз журналистов Казахстана подписал меморандум с турецкими СМИ

5 НОЯБРЯ 2025, 16:47

Алматы. 5 ноября. КазТАГ – Союз журналистов Казахстана (СЖК) подписал меморандум с турецкими СМИ, передает корреспондент агентства.

В Алматы в офисе Национального пресс-клуба в среду председатель Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаев встретился с делегацией, в составе которой были председатель Федерации журналистов Турецкого мира Мандерис Демир, председатель Федерации журналистов Турции Йылмаз Караджа, президент Ассоциации турецких интернет-медиа Сулейман Баса, представитель узбекских медиа Миазамхон Ибрагимова, декан факультета журналистики профессор Айне Элиф Кая, сотрудники турецкого консульства в Казахстане, а также представители СМИ.

Сетказы Матаев рассказал о деятельности Союза журналистов Казахстана, а также о перспективах работы с тюркоязычными странами.

Все выступавшие были едины во мнении касательно объединения усилий журналистов против пропаганды насилия, терроризма, фейковой информации.

Обсуждались перспективы развития медиа тюркоязычных стран, воспитания детей и молодежи, привитие им семейных ценностей, изучение обычаев и традиций народов, населяющих огромное евразийское пространство.

Руководители журналистских организаций высказали ряд предложений для многостороннего сотрудничества.

В заключение встречи состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Союзом журналистов Казахстана и турецкими СМИ. Участники конференции назвали это мероприятие началом нового этапа в развитии медиасферы братских народов.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR SEMPOZYUMUNDAN NOTLAR

Türk dünyasının iletişim, sanat ve medya alanındaki en kapsamlı etkinliklerinden biri olan 5. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu, bu yıl Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenecek. 05-06 Kasım 2025 tarihlerinde Turan Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyum, Türk coğrafyasından akademisyenler, gazeteciler ve sanatçıları bir araya getirecek.

Etkinlik; Kazakistan Turan Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu iş birliğinde, Kazakistan Gazeteciler Birliği’nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Program ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, YTB ve TÜRKSOY tarafından destekleniyor.

Sempozyumun açılışında, Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali kapsamında ödül alan filmler gösterilecek. İkinci gün oturumlarında ise “Unutulma Hakkı ve Dijital Etik”, “Yapay Zekâ ve İletişim Eğitimi”, “Türk Dünyası Sineması” ve “Kültürel Diplomasi” gibi konularda bildiriler sunulacak. Toplamda 98 bilimsel ve sanatsal çalışma, eş zamanlı oturumlarla paylaşılacak.

Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılımcıların yer alacağı etkinlik, iletişim alanında ortak akademik ve kültürel köprüler kurmayı hedefliyor.

Sempozyum heyeti, program öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Tuğba Alan Özdenfedakar’ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Heyet ayrıca Turan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alshanov Rakhman Alshanovich ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile üniversite arasında ortak projelere yönelik iş birliği protokolü imzalanması kararlaştırıldı.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, bu yılki organizasyona Kazakistan’ın ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Demir, Türk dünyasının dört bir yanından gelen değerli katılımcılarla bilgi dolu, verimli bir sempozyum gerçekleştireceklerini belirterek, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Etkinlik, Türk dünyasının iletişim, sanat ve akademi alanındaki ortak birikimini buluştururken, Almatı’da kültürel bir kardeşlik atmosferi oluşturacak.