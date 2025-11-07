Büyükşehir, ilk yardım konusunda personelini bilinçlendiriyor; Yol ve Bakım personeline hayat kurtaran eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olası acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla personeline yönelik verdiği ilk yardım eğitimlerine devam ediyor. Bu bağlamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı personellere 16 farklı başlıkta temel ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde personele hayat kurtaran bilgi ve beceriler kazandırıldı.

16 SAATLİK EĞİTİM PROGRAMI UYGULANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki eğitim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen ilk yardım eğitimleri kapsamında Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı personellerine temel ilk yardım eğitimi verildi. Eğitime katılan personellere 16 saatlik eğitim programı uygulandı.

16 FARKLI KONUDA UYGULAMALI EĞİTİM

Verilen eğitimde “Temel Yaşam Desteği”, “Tam Tıkanmalarda Heimlich Manevrası”, “Yaralanmalar”, “Hayvan Isırmaları”, “Kırık-Çıkık-Burkulma”, “Sıcak Çarpması”, “Kanamalar”, “Kalp Krizinde İlk Yardım”, “Zehirlenmeler” ve “Taşıma Teknikleri” gibi toplam 16 başlık ele alındı. Eğitimler hem teorik bilgi aktarımı hem de uygulamalı anlatımlarla desteklendi.

SERTİFİKALI İLK YARDIMCI OLMA FIRSATI

Eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, 3 yıl geçerliliği olan “İlkyardımcı Sertifikası” ve “İlkyardımcı Kimlik Kartı” almaya hak kazanıyor. Bu sertifikalarla katılımcılar, acil durumlarda bilinçli müdahale yapabilecek resmi bir yetkinliğe sahip oluyor.

HAYAT KURTARAN İLK MÜDAHALE BECERİLERİ

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bu eğitimlerle, olası bir kaza ya da acil sağlık durumunda sağlık ekipleri olay yerine ulaşana kadar yapılması gereken ilk müdahalenin doğru ve zamanında yapılabilmesi hedefleniyor.

Toplumda ilk yardım bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan eğitimler aynı zamanda hayat kurtaran bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyor.

İLK YARDIM VE OED EĞİTİMLERİ

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşlara yönelik temel ilk yardım ve otomatik kalp şok cihazı (OED) eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak alanında uzman hemşireler tarafından gerçekleştiriliyor.



(Erkan ERENLER)