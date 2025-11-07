Büyükşehir Encümeni, çevreyi kirleten firmayı cezasız bırakmadı; Doğa tahribatına 1 milyon 870 bin TL’lik ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, kasım ayının ilk olağan toplantısında pek çok şikâyet dilekçesini görüşüp karara bağladı. Bu kapsamda encümen, çevreyi kirleten bir hafriyat firmasına 1.869.726 TL idari para cezası kesti.

5 ADET TAŞINMAZ KİRALANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen üyeleri, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda 5 adet ihale yapıldı. 3 yıllığına kiralanan yerler arasında büfe, çay ocağı, yedi emin otoparkı, dernek lokali ve berber dükkânı bulundu. Encümen toplantısında ayrıca vatandaşların özel halk otobüsleriyle ilgili şikâyet dilekçeleri değerlendirilerek karara bağlandı.

DERNEK YERİNE 2.200 TL TEKLİF SUNULDU

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Kadife Sokak No:2 adresinde bulunan dernek yeri için yaptığı ihaleye Gebze Sebze ve Meyve Komisyoncuları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adına Zafer Koçak katıldı. 3 yıllığına kiralanan dernek yeri için Zafer Koçak 2.200 TL teklif sundu.

BERBER DÜKKÂNI VE ÇAY OCAĞI 3 YILLIĞINA KİRALANACAK

Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:264 adresinde bulunan berber dükkânı için ihaleye katılan Mehmet Nur Akdoğan 2.100 TL teklif sundu. Söz konusu dernek 3 yıllığına kiralanacak. Kandıra Çarşı Mahallesi Garaj Caddesi No:17 adresinde bulunan çay ocağı 3 yıllığına kiralama ihalesine çıktı. Emine Kesikbaş adına ihaleye katılan Sertan Kesikbaş, 3.700 TL teklif verdi.

YEDİ EMİN OTOĞARKINA 31 BİN TL TEKLİF

Kartepe Dumlupınar Mahallesi Güleker Sokak No: 21 adresinde bulunan yedi emin otoparkı 3 yıllığına ihaleye çıktı. İhaleye Özkar Otopark Yediemin Oto Kurtarma Nakliye İnş. ve Tic. Ltd. Şti. adına Özkar Dönge katılarak 31.000 TL teklif verdi. Kandıra Çarşı Mahallesi Garaj Caddesi No:17 adresinde bulunan büfe için ihaleye katılan Zeki Kahveci 6.000 TL teklif sundu. Büfe 3 yıllığına kiralanacak.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN CEZASI UZATILDI

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan denetimler ve değerlendirilen şikâyetler sonucunda kuralları ihlal eden şoförlere gerekli cezalar verildi. Yolcuyla münakaşa edip toplumun huzurunu kaçıran ve daha önce de cezaya çaptırılan şoförün aracının bağlama kararı 15 gün daha uzatıldı.

162 ŞİKÂYET DİLEKÇESİNE 478.386 TL CEZA

Özel halk otobüsü şoförlerinin güzergâh ihlali, sefer saatine uymama, duraklarda bekleyen yolcuyu almama, yolcu ile münakaşa etme, yolcuya kötü muamele, müşteriyi istediği yere götürmeme, araçta havalı korna sistemi bulundurma, belde harici yolcu taşıma, gereksiz bekleme yapma gibi sebeplerle encümen üyeleri 162 adet şikâyet dilekçesini değerlendirdi. Söz konusu şoförlere toplamda 478.386 TL idari para cezası verildi.

ÇEVREYİ KİRLETEN FİRMAYA 1.869.726 TL CEZA

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Haller Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde halin giriş çıkış saatlerine uymayan bir vatandaşa 2.953 TL idari para cezası verildi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca encümene sunulan dosyada çevre kirliliği konusu vardı. Bu kapsamda hafriyatını çevreye rastgele döken bir firmaya ise 1.869.726 TL idari para cezası verildi.



(Erkan ERENLER)