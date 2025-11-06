Yürüyen merdivenlere kasım ayı bakımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yürüyen merdivenlerin periyodik bakım ve onarım çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Bu kapsamda 14 Kasım’a kadar 8 ayrı noktada yürüyen merdivenlerin bakımı gerçekleştirilecek.

YÜRÜYEN MERDİVENLER ELDEN GEÇİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yer alan yürüyen merdivenlerde güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlamak amacıyla kasım ayı periyodik bakım çalışmalarına başladı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehir genelindeki üstgeçit ve toplu taşıma noktalarındaki yürüyen merdivenlerin mekanik, elektrik ve güvenlik sistemleri detaylı şekilde kontrol ediliyor.

UZLMAN EKİPLERDEN TİTİZ BAKIM ÇALIŞMASI

Bakım ve denetimler, uzman teknik ekipler tarafından planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince yürüyen merdivenler kısa süreliğine hizmet dışı kalacak. Vatandaşların güvenliği için alanlarda uyarı tabelaları ve yönlendirme işaretleri yer alacak.

VATANDAŞLARA BİLGİLENDİRME

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kocaelililerin ulaşımda güvenliğini ön planda tutarak yürüyen merdiven, asansör ve diğer mekanik sistemlerin düzenli bakım ve denetimlerini aksatmadan sürdürüyoruz. Çalışmalar kısa süreli olsa da vatandaşlarımızın güvenliği için büyük önem taşıyor. Anlayışları için teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

KASIM AYI YÜRÜYEN MERDİVEN BAKIM TAKVİMİ

06 Kasım 2025 (Perşembe)

09.00-17.00

Malkoçoğlu Mehmet Bulvarı

2 adet yürüyen merdiven

07 Kasım 2025 (Cuma)

09.00-17.00

Bilim Merkezi

3 adet yürüyen merdiven

09 Kasım 2025 (Pazar)

09.00-17.00

Umuttepe Bölgesi

4 adet yürüyen merdiven

10 Kasım 2025 (Pazartesi Gece Çalışması)

20.00-02.00

Adnan Menderes Üstgeçidi (Kuzey–Güney yönü)

4 adet yürüyen merdiven

11 Kasım 2025 (Salı Gece Çalışması)

20.00-02.00

Mimar Sinan Üstgeçidi (Kuzey-Güney yönü)

4 adet yürüyen merdiven

12 Kasım 2025 (Çarşamba Gece Çalışması)

20.00-02.00

Turgut Özal Üstgeçidi (Kuzey-Güney yönü)

4 adet yürüyen merdiven

13 Kasım 2025 (Perşembe Gece Çalışması)

20.00-02.00

Necmettin Erbakan Üstgeçidi (Kuzey-Güney yönü)

4 adet yürüyen merdiven

14 Kasım 2025 (Cuma Gece Çalışması)

20.00-02.00

Mimar Sinan Üstgeçidi (Orta merdivenler)

4 adet yürüyen merdiven





(Erkan ERENLER)