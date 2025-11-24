Bilişim Fuarı’nda “Network” kurma fırsatı

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı, Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanından teknoloji profesyonelleri, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin buluştuğu fuarda dijital dönüşüm, teknolojiye dayalı şirket yönetimi, veri yönetimi ve akıllı uygulamalar alanındaki güncel gelişmeler uzman isimlerce konuşuldu. Ayrıca salonu dolduran vatandaşlar teknoloji devleriyle sohbet ederek network kurma fırsatı yakaladı.

BİRÇOK UZMAN İSİM PANELLERDE KONUŞTU

Kocaeli Kongre Merkezi Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleşen oturumlarında üç farklı panel düzenlendi. “Türkiye’de Kurumların Veri Odaklı Dönüşüm Atağı” panelinde moderatörlüğü Doç. Dr. Burak İnner üstlendi. Teknopalas Yüksek Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Oylum, LOGOSOFT ERP Çözümleri Direktörü Mert Onay, Arbalet Genel Müdürü Hayrettin Sezen ve Denge Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Erzurum panelde konuştu. “Yeniden Doğuş: Şirketlerin Dijital Dönüşüm Yolculuğu” başlıklı panelde ise Prof. Dr. Melih İnal moderatörlük yaparken, Eksim Holding’den Dr. Mustafa Çelikpençe, Teracity’den Yavuz Berker Akın, Azimut CTO’su Ahmet Küçük ve Logosoft’tan Uğur Yılmaz dijitalleşme konusunda şirket deneyimlerini paylaştı. “Şirketlerin Yeni Nesil Teknoloji Transformasyonu” panelinde ise Uğur Yılmaz, TAXTEN Kurucu Genel Müdürü Ali Bulut, Incredible İş Geliştirme ve Satış Direktörü Cemil Yılmaz, Paka Teknoloji AI Genel Müdürü Berk Varol ve TURATEL Teknoloji Yöneticisi Berker Saltoğlu yeni nesil teknolojilerin kurumsal yapılara etkisini değerlendirdi.

“YAPAY ZEKÂ TEMELLİ SİSTEMLER YAYILMALI”

Panelistler, özellikle veriyi anlamlandırma, sahadaki cihazların akıllanması ve operasyonların otomasyonla güçlenmesi konusunda ortak görüş bildirdi. LOGOSOFT’tan Mert Onay, işletmelerin artık yapay zekâ destekli kamera sistemleriyle çalışan verimliliğini ölçebildiğini belirterek, verinin yalnızca toplanmasının değil, işlenip anlamlandırılmasının kritik önem taşıdığını vurguladı. Arbalet Genel Müdürü Hayrettin Sezen ise yapay zekâ ajanlarının şirketlerdeki aksiyon alma süreçlerinde hız kazandırdığını ifade ederek, bu teknolojilerin erişilebilir bütçelerle sahaya yayılması gerektiğini söyledi.

ŞİRKETLERE TAVSİYELER VERİLDİ

Panelde söz alan Incredible temsilcisi Cemil Yılmaz, Türkiye’nin blok zinciri alanında dünyada dördüncü sırada yer aldığını hatırlatarak, yapay zekânın büyüdüğü bir dünyada veriyi güvenli kılmanın şirketler için zorunluluk haline geldiğini söyledi. Paka Teknoloji AI Genel Müdürü Berk Varol ise çağrı merkezlerinin yapay zekâ entegrasyonuyla çok daha hızlı çözüm üretebilir duruma geldiğini belirterek, teknolojik dönüşüme ayak uydurmayan kurumların rekabette geri kaldığını ifade etti. Denge Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Erzurum ise yazılım ve donanımın birlikte çalışmasının sahadaki operasyonları nasıl dönüştürdüğünü anlatarak, anlık veriyle trafik kazaları gibi olası senaryolarda sistemlerin alternatif yolları önden bildirdiğini ve ticari kayıpların önüne geçtiğini dile getirdi.

UZMAN İSİMLERLE NETWORK EDİNME FIRSATI

Gün içerisinde Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleşen oturumlarla katılımcılara kurdukları şirketlerde nasıl yol aldıklarını ve nasıl sorunlarla karşılaştıklarını kendi buldukları çözüm süreçleriyle paylaştı. Soru-cevaplar eşliğinde tamamlanan panellere vatandaşlar özel ilgi gösterdi. Panel sonrası birçok vatandaş alanında uzman isimlerle birebir sohbet ederek network edinme fırsatı yakaladı.





(Erkan ERENLER)