Kocaeli Bilim Fuarı’nın ritmini yapay zekâ belirledi; Yapay zekâ, Kongre Merkezi’nde müzikle coştu

Büyükşehir Belediyesi’nin Kongre Merkezi’nde düzenlediği Kocaeli Bilişim Fuarı’nda yapay destekli müzik rüzgârı yaşandı. Bu bağlamda Nikbinler ve Anatolian Lab, yapay zekâ ile müziği birleştirerek unutulmaz bir performans sergiledi. Panelin ardından sahne alan sanatçılar, gençleri coşturarak fuarın en renkli anlarına imza attı.

YAPAY ZEKÂ MÜZİKLE BULUŞTU

Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı’nın en ilgi çekici oturumlarından biri olan “Yapay Zekâ ile Müzik Üretimi ve Prodüksiyon” paneli, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Dijital dönüşümle müziğin kesiştiği noktaları anlatan panelistler, oturumun ardından sahneye çıkarak fuara damga vuran mini performansla izleyiciyi coşturdu.

SALON DOLDU, GENÇLER AYAKTA ALKIŞLADI

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda düzenlenen oturumun moderatörlüğünü Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Mehmet Ali Uzunselvi yaptı. Sahneye çıkan Nikbinler’in solisti Berika Ka ve Anatolian Lab’ın sanatçısı Volkan Samet Altuntaş, hem kişisel hikâyelerini hem de yapay zekâ ile müzik üretim deneyimlerini paylaştı. Panel sonunda Berika Ka’nın sahne aldığı özel DJ performansı, salonda büyük coşku yarattı. Gençler ritme eşlik etti, fuar alanında adeta festival havası esti.

“SANAT DEĞİŞMELİ, DÖNÜŞMELİ”

Sanat yolculuğunun çocukluk yıllarında başladığını anlatan Berika Ka, müzikle bağını şu sözlerle özetledi; “6 yaşından beri yazdığım şiir ve şarkıları arşivlemek için bir YouTube kanalı açtım. Sanat benim varoluş çizgim. Özel sektörde masa başında çalıştım ama anladım ki bu bana göre değil. Sanat dönüşmeli, yenilenmeli.”

“YAPAY ZEKÂ YENİ BİR ENSTRÜMAN”

Şair, yazar ve DJ Volkan Samet Altuntaş ise yapay zekâ ile müzik üretimini “yaratıcılığı güçlendiren bir araç” olarak tanımlayarak,

“Ben yapay zekâyı bir asistan gibi görüyorum. Tıpkı yeni bir enstrüman gibi. Bir grafik, bir şarkı ya da bir altyapı üretecekseniz ona doğru komut vermeniz gerekiyor. Şarkıyı oluştururken bin deneme yaptığım oluyor. Bu benim için bir oyun, kurmak istediğim dünyanın oyunu” şeklinde konuştu.

FUARDA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ MÜZİK RÜZGÂRI

Panelde, yapay zekâ destekli müzik üretim süreçleri, prompt yazım teknikleri, dijital enstrüman kullanım pratikleri gençlere ilk ağızdan aktarıldı. Oturumun ardından başlayan mini konser ise fuarın en çok konuşulan anlarından biri oldu. DJ kabinine geçen Volkan Samet Altuntaş’ın ritimleri salonda unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. Panel sonunda katılımcılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Murat Sandalcı plaket takdim etti.





(Erkan ERENLER)