KOCAELİ BİLİŞİM FUARI VE GAZETECİLİK ANILARIM

Anılar ve hatıralar çok önemli. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli bilişim Fuarına katıldım ve Kocaeli'de yarım asırlık gazetecilik ve belgeselcilik hatıralarını bir kez daha yaşadım.







Yapay zekâdan siber güvenliğe, dijital dönüşümden geleceğin teknolojilerine kadar birçok başlık, üç gün boyunca Kocaeli’de ele alındı Türkiye’nin teknoloji vizyonuna yön verecek bu büyük buluşma Kocaeli kongre merkezinde başladı 21–23 Kasım 2025 tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşti





Kocaeli Bilişim 2025 Fuarı'nda düzenlendiği toplantının açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir belediye başkanı Doç Dr Tahir Büyükakın ın konuşması









KOCAELİ BİLİŞİM FUARINDA KOZ TV VE GAZETESİN DE YAYINLANAN BELGESEL SÖYLEŞİYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUM









Kocaeli bilişim teknoloji fuarında İsmail Kahraman teknolojinin gelişimini Kocaeli Koz'a aktardı









Kocaeli’de yaptığı belgesellerle ulusal kanalların gözdesi haline gelen İsmail Kahraman, teknoloji gelişimini Kocaeli Koz mikrofonlarına anlattı.











Başarılı belgesel yapımcısı, dijital dönüşümün medya sektörüne etkilerinden yapay zekânın geleceğine kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu. Kahraman, özellikle belgeselciliğin teknolojik ekipmanlarla birlikte bambaşka bir boyut kazandığını vurgulayarak şöyle dedi:





“Eskiden saatler süren işlemler artık dakikalara indi. Dronelar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve gelişmiş düzenleme yazılımları, hikâyeyi daha etkili anlatmamıza imkân sağlıyor” İsmail Kahraman teknolojinin gelişimini Kocaeli Koz'a aktardıİsmail Kahraman teknolojinin gelişimini Kocaeli Koz'a aktardı

YENİ PROJELERİ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR

Yapay zekânın medya alanındaki kullanımının hızla arttığını belirten Kahraman, doğru kullanıldığında büyük bir fırsat sunduğunu, yanlış yönlendirildiğinde ise bilgi kirliliğine yol açabileceğini söyledi. Kocaeli’yi bir çekim merkezi haline getiren doğal ve kültürel zenginliklere de dikkat çeken Kahraman, yeni projeleri için hazırlık yaptığını belirterek ekledi:





EMRE KAHRAMANIN KALEMİNDEN KOCAELİ BİLİŞİM FUARINDAN NOTLAR





Emre Kahraman - KOCAELİ BİLİŞİM FUARI: GELECEĞİN KODLANDIĞI ŞEHİRDE TARİHİ BİR AÇILIŞ Kocaeli, bu yıl yalnızca sanayinin değil, bilişimin de Türkiye’deki merkezi olduğunu bir kez daha ispatladı. Üç gün boyunca teknoloji dünyasının nabzını tutacak olan Kocaeli Bilişim Fuarı, protokolün yoğun katılımıyla görkemli bir açılış törenine sahne oldu.









Gebzegazetesi adına yerinde takip ettiğim törende hem ilimizin hem de ülkemizin dijital dönüşüm vizyonunun somut yansımalarını gözlemleme fırsatı buldum.









Şehrin Tüm Dinamikleri Bir Aradaydı.

Fuarın açılışında dikkat çekici nokta; neredeyse Kocaeli’nin tüm kurumsal hafızasının aynı çatı altında buluşmuş olmasıydı.

Vali İlhami Aktaş başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, milletvekilleri, üniversite rektörleri, ticaret ve sanayi odalarının temsilcileri, Bilişim Vadisi yöneticileri ve çok sayıda sektör paydaşı törendeydi.

Bu tablo aslında bize şunu gösteriyor:

Kocaeli artık sadece üretimin değil, bilginin, teknolojinin ve dijital vizyonun da merkezi olmaya kararlı.

Açılış Töreni: Geleceğin Kodlandığı Şehir 21–23 Kasım boyunca sürecek fuar; 95 ulusal ve uluslararası firma, 124 konuşmacı, 45 oturum ile Türkiye’nin en kapsamlı bilişim organizasyonlarından biri hâline gelmiş durumda.

Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından “Geleceğin Kodlandığı Şehir” temalı tanıtım filmiyle başladı. Film, Kocaeli’nin dijital dönüşüm yolculuğunu çarpıcı bir dille ortaya koyarken; salonda bulunan herkesin dikkatini çekti.









Ardından Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın sahneye çıkarak dijitalleşme süreçlerine dair önemli mesajlar verdi. Her iki konuşma da Kocaeli’nin yalnızca bugünü değil yarınını da şekillendirecek güçlü bir vizyon sundu.

Emek Verenlere Plaket, Teknolojiye Yakından Bakış

Programda emeği geçen kurum temsilcilerine plaket takdim edildi. Protokol ardından fuaye alanına geçerek firmaların stantlarını gezdi.

Ben de stantları inceleme fırsatı bulduğumda gördüm ki;

siber güvenlikten yapay zekâya, veri merkezlerinden akıllı şehir çözümlerine kadar her alanda ciddi bir hazırlık var.

Ziyaretçilerin ilgisi yoğun, firmalar ise yeniliklerini anlatmaktan oldukça memnun.

Teknoloji Yalnızca Sergilenmiyor, Aynı Zamanda Arşivleniyor

Bu yılın en önemli yeniliklerinden biri, fuar kapsamında yapılan tüm oturumların kayıt altına alınması ve “Kocaeli Bilişim Fuarı Özel Yayını” adıyla kitaplaştırılacak olması.

Bu çalışma hem akademi hem iş dünyası hem de girişimciler için yıllarca başvurulacak değerli bir kaynak oluşturacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu vizyoner yaklaşımını ayrıca not etmek lazım.





Halka Açık ve Ücretsiz: Dijital Dünya Herkesi Bekliyor

Fuar herkese açık ve ücretsiz.

Oturumlara kayıt yaptıranlara Dijital Katılım Belgesi veriliyor.

Yoğun ilgi nedeniyle kontenjan sınırlı; kayıtlar devam ediyor:

Son Söz: Bu Fuar Kocaeli’nin Dijital Hafızasına Yazılacak

Üç gün boyunca sürecek fuar, Kocaeli Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.





Gördüğüm manzara şu:

Kocaeli artık sadece sanayinin değil, bilişimin ve geleceğin şehircilik vizyonunun da lider şehirlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor.