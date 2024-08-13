KOÜ akademisyenleri bilim gününde öğrencilerle buluştu

Sakarya Üniversitesi koordinatörlüğünde; Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Sakarya Valiliğinin ortaklığında; Düzce Valiliği, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun paydaş olduğu Science&Future adlı proje kapsamında Kocaeli Üniversitesinden akademisyenler Yahya Kaptan Ortaokulu öğrencileri ile buluştu.

İlköğretim ve lise öğrencilerinin iklim değişikliği, doğal afet ve dirençli şehirler konusunda farkındalık ve bilinç düzeylerini artırmaya yönelik hazırlanan proje kapsamındaki ilk etkinlik KOÜ’lü akademisyenlerinin katkılarıyla gerçekleşti. Yahya Kaptan Ortaokulundan 60 öğrencinin katıldığı etkinliklerde dirençli şehirlerin oluşturulması ve sürdürülebilir kalkınma anlayışı teşvik edildi.

YEŞİL DÖNÜŞÜM, ORMAN YANGINLARI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUŞULDU

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevil Veli’nin AB ve proje hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasının ardından araştırmacıların sunumlarına geçildi. Etkinliğin birinci oturumunda yeşil dönüşüm konusunda öğrencilere sunum yapan Prof. Dr. Sevil Veli, aktif karbon kullanılarak suyun nasıl arıtılabileceği konusunda öğrencilerle deney gerçekleştirdi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği deneyin sonunda Prof. Dr. Sevil Veli öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Etkinliğin ikinci oturumda KOÜ İletişim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selma Koç Akgül ve Doç.Dr. Aysel Çetinkaya tarafından “Alevden İyileşmeye: Bir Yangın Hikayesi” belgesel film gösterimi gerçekleştirildi. Yangınların canlı hayatına ve doğaya verdiği tahribatın gözler önüne serildiği belgesel ile öğrencilerin yangınlara karşı farkındalığının artırılması amaçlandı. Belgesel gösteriminin ardından ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından Alkan Özdemir’in katılımıyla yangınların nedenleri, etkileri ve orman gönüllüsü olabilme konusunda söyleşi gerçekleştirildi.

Etkinliğin son oturumunda KOÜ Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Öğüt ve Gölcük MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Cimşit, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri konusunda sunum gerçekleştirdi. Yapılan etkinlik ile öğrencilere günümüzde hangi enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükenmekte olduğu, tükenen enerji kaynaklarının iklim değişikliği üzerindeki etkileri ve bu kaynaklara alternatif olarak sunulan yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin farkındalık kazandırılması hedeflendi.

BİLİM ŞENLİKLERİ VE OKUL FAALİYETLERİ İLE İLK ETAPTA 70 BİN KİŞİYE ULAŞILACAK

İki yıl boyunca üç farklı şehirdeki üniversitenin kampüslerinde gerçekleştirilecek Avrupa Araştırmacılar Gecesi faaliyetleri ile toplam 50 bin kişiye; ortaokul ve liselerde düzenlenecek deneysel gösteriler, yarışmalar ve bilgilendirme faaliyetleri ile 20 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Proje süresince gerçekleştirilecek bilinçlendirme ve yaygınlaştırma çalışmaları sonucunda da 1,5 milyon kişinin iklim değişikliği ve doğal afetler konusunda bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. (ÜMİT

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