28 Şubat Darbesi ve Gazetecilik Hatıralarım

DÖNEMİN BAŞBAKANI 28 ŞUBAT DARBESİNİ DEVRİ ALEM BELGESEL PROGRAMINA ANLATTI

Milli Görüş lideri ve eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a karşı geerçekleştirilen 28 Şubat Post Modern Darbe girişimi ile ilgili Devri Alem Belgesel programı olarak vefatından kısa bir süre önce belgesel bir söyleşi gerçekleştirmiştik. 28 Şubat Darbesi'nin perde arkası ile ilgili çok önemli bilgiler veren ve Amerikalıların Darbe Girişimi'ni ispatlayan belge ilk kez Devri Alem Belgesel TV yayınlanmıştı. Darbenin 27. Yılında Merhum Erbakan Hoca ile yaptığımız belgesel söyleşiyi sizlerle paylaşıyor, darbelerden ders ve ibret alınmasını istiyoruz.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI VE NECMETTİN ERBAKAN

1974 Kıbrıs Barış Hareketı ile ilgili dönemin Başbakan yardımcısı, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili verdiği çok önemli bilgileri, Devri alem belgesel programı olarak belgeselleştirip kültür hizmeti olarak paylaşıp tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Belgeseli bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz.

Erbakan Hoca ile Gazetecilik Anılarım

Gazetemiz kurucusu ve Devri alem Belgesel program yönetmeni İsmail Kahraman, eski başbakanlardan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile ilgili gazetecilik hatıralarını 28 Şubat Darbesi'nin yıldönümünde kamuoyu ile paylaşıyor, darbelerden ders ve ibret alınmasını istiyoruz.

28 ŞUBAT DARBESİNİN CANLI ŞAHİDİ

Keşke 28 şubatvdarbedi ile ilgili herkes hatıralarını yazıp Geleceğe Bilgi ve belge bırakıp tarihden ders ve ibret alabilsek

Gazeteci olarak kalemi elime alıp ilk yazı yazdığım 1975 tarihinin üzerinden tam onlarca yıl geçmiş yarım asra yakın yazıyor belgesel çekiyor araştırma yapıp kamuoyu İle paylaşıyor tarihe not düşüp Zana’na noterlik yapmayı vicdani görev kabul ediyor

28 Şubat darbesi ile ilgili daha önce yazdığım yazıların lingini sizlerle paylaşıyorum

28 Şubat darbesi ile ilgili 2 yıl önce Gebze gazetesi

da yazdığım makalemi sizlerle paylaşıyorum.

Gebze'den Ahmet Başkan Geçti

28 Şubat Darbesi ve Tarihe Not Düşmek

Gazeteci ve Belgeselci olarak yarım asra yaklaşan gazetecilik anılarımı yazıp sizlerle paylaşarak tarihe not düşmek istiyorum. Tarihden ders ve ibret alınsın istiyorum. Yanlışlar tekrarlanmasın tarih tekrar etmesin arzu ediyorum.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen 28 Şubat darbesinin yıl dönümü arefesine de yeni darbelerden ve darbe tehlikesinden söz edilmesi ve darbe tehdidinin tartışılıyor olması bile tarihden ders ve ibret alınmadığının bir göstergesi.

28 şubat darbesinde Gebze bölgesi büyük zarar gördü. Gebze’de bu süreçte yaşananlar. haksız suçlamalar ve daha neler neler.. Yaşanan bu süreç ve sebep olanlar vicdanlar da mahkum oldu. Merhum Ahmet Penbegüllü vefatından bir ay önce tüm davalar ve suçlamalardan berat etti.Merhum Penbegüllü nün belediye başkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı. Sayın Erdoğan ın İstanbul bekediye Başkanı olarak Gebze’ye gelmişti Ahmet Penbegüllü ile görüşmüşlerdi

Gebze'de bir döneme imzasını atan Gebze Belediye Başkanı Ahmet Pembegüllü’nün vefat yıldönümünde yıllar önce eşiyle yaptığımız söyleşiyi 28 Şubat darbesinin yıl dönümü arefesinde bir kez daha siz değerli okurlarımla paylaşmak istiyorum.

Eşi Başkan Penbegüllüyü Anlatıyor

Gebze’de iki dönem belediye başkanlığı yapan 28 Şubat Postmodern Darbe girişiminde büyük sıkıntılar çeken haksız yere tutuklanıp uzun yıllar cezaevinde yatan Gebze Belediyesi Eski Başkanı Ahmet Pembegüllü’nün vefatının üzerinden 10 yıl geçti. 10 yıl önce genç diyebileceğimiz yaşta aramızdan ayrılan Pembegüllü’ye Gebze kamuoyu siyaset arkadaşları ve onun döneminde iş ve aş sahibi olanlar gerekli önemi göstermediler.

Ancak dün Hizmet İş Sendikası, Gebze Belediyesi ve Pembegüllü ailesi ilk kez bir araya gelerek mezarı başında bir anma toplantısı düzenledi. Pembegüllü’ye vefa adına yeterli olmasada bir baslangıç keşke Pembegüllü dönemi 28 Şubat Darbesinde Gebze’nin neler kaybettiği her yönüyle kamuoyuyla paylaşılıp geniş salon toplantıları organize edilseydi.

Pembegüllü’nün Eşiyle Söyleşi

Ahmet Pembegüllü’nün Eşi Yurdagül Hanımla dün telefonla söyleşi gerçekleştirdik. Bayan Penbegüllü oldukça duygusal ve 10 yıldan beri içinde bulunduğu ortamı bize değerlendirirken Pembegüllü’nün vefatından sonra beynim bomboş çok değerli bir insandı. Gebze'ye cok büyük hizmetler yaptı. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Penbegüllü, iyi bir eş, iyi bir başkan, iyi bir yönetici olarak çok önemli ve başarılı hizmetlere imza atan bir isimdi. Onun boşluğu doldurulamadı. Zaman geçtikçe PeNbegüllü’nün yaptığı çalısmaların önemi anlaşılacak diyen Bayan Pembegüllü 10 yıldır yaşadıklarını ifade etmekte zorlandığını sözlerine ekledi. Anma toplatınsını orgazine edenlere teşekkür ettiğini bildirdi.

Pembegüllü İle İlgili Neler Yazmıştık

Gebze Belediye Başkanı Ahmet Pembegüllü’nün vefatı 28 Şubat Darbesinde yaşananları daha önceden burda kaleme almıştım onları sizlerle paylaşıyorum.GEBZE BAŞKANINI KAYBETTİVe tarihin acı bir tesadüfü olarak 28 Şubat 1997’de Post Modern Darbeye maruz kalan Dönemin Başbakanı, Milli Görüş’ün efsane lideri Merhum Necmettin Erbakan yine bir 28 Şubat’ın arifesinde 27 Şubat 2011 günü hayatını kaybetti. 28 Şubat’ın eseri uygulamaların hedefinde olan ve Batı Çalışma Grubu’nun faaliyetleri sonucu Gebze Belediye Başkanı Merhum Ahmet Penbegüllü 14 ay cezaevinde tutuklu kalmış, beraat etmesine rağmen cezaevi koşullarında gördüğü işkenceler sonucu yakalandığı Kanser hastalığına yenik düşerek genç yaşta hayatını kaybetmişti.28 ŞUBAT BASKILARINDAN ESER KALMADI28 Şubat’ın yaşandığı günlerde sadece Ahmet Penbegüllü değil, onunla birlikte başkan Yardımcılar Abdullah Yağcı, Necmi özen, Mahmut Yandık gibi Gebze’nin önemli isimleri, personelleriyle birlikte tutuklanmış ve yargılama süreci sonunda beraat etmişlerdi. Bu süreç bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı da 10 ay hapse mahkum ettirmişti. 28 Şubat’ın en acı uygulamalarından olan başörtü yasağı hem eğitim kurumlarında hem de kamu da kaldırılırken, kapatılan İmam Hatip Okulları’nın Orta kısımları yeniden açıldı, üstelik 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemi de 4+4+4 olarak değişti. O günlerde baskının simgesi olan Başörtü, artık TBMM’de bile Milletvekilleriyle beraber yer aldı.BİR BELEDİYE BAŞKANI BÖYLE TUTUKLANMIŞTIVe bugün gazetemiz arşivlerinde yer alan yer alan iki fotoğraf karesi. İşte bu iki fotoğraf her şeyi özetliyor. Birinci karede merhum Ahmet Penbegüllü 28 Şubat’ın baskıcı uygulamaları sonucu tutuklu kaldığı cezaevinden elleri kelepçeli olarak Jandarma nezaretinde mahkemeye götürülürken görünüyor. Penbegüllü ile birlikte Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yandık da aynı şekilde elleri kelepçeli ve Jandarma nezaretinde. İki isim de gördükleri baskı ve zulümler, işkencelerden dolayı ve yaşadıkları haksızlığın verdiği mağduriyetle boyunları bükük.GÖREV ŞEHİDİVe o günleri yaşayanların ifadeleri. Gazetemizin bu konuda daha önce yaptığı geniş çalışma da Gebze eski belediye başkanı Ahmet Penbegüllü’nün kardeşi Mehmet Penbegüllü, ağabeyi Ahmet Penbegüllü’nün görev şehidi olduğuna inandığını söyleyerek, “Gözaltına alındıktan sonra bir sanayici olarak biz de çok büyük sıkıntılar yaşadık. O gözaltına alındıktan sonra işyerine sürekli subaplar gelerek baskı altına alındık, o dönem çok kötü geçti ve ekmeğe muhtaç olduğumuz bir dönemdi. Acısı her zaman içimizi yakıyor, ben hakkımı helal etmiyorum. Allah da öbür dünyada hesabını sorsun” demişti.“CEZAEVİ GÖRÜNTÜSÜNÜ UNUTAMIYORUM”Merhem Ahmet Penbegüllü’nün eşi Yurdagül Penbegüllü de “Aybaşında maaşını alınca gider biraz para alırdım ki ayın sonunu getirelim, yoksa cebinde ne varsa fakire fukaraya dağıtırdı, ayrıca cezaevine girerken çok dolgun ve etli idi, çıkarkenki durumu ise Afrika’daki insanlar gibi olmuştu, bu durumu hiç unutamıyorum” diye konuşmuştu.“28 ŞUBAT’IN GEBZE’DE BEŞ AYAĞI VARDI!”Dönemin Gebze belediye başkan yardımcısı Arif Alpaydın ise olayın medya, siyaset, iş, dünyası ve üniversite ayağı olduğunu ifade etti. Gebze Ticaret Odası’nın o dönem işin içinde olduğunu söyleyen Alpaydın, “Gebze’den Uğur Dündar ve Tuncay Özkan gibi gazetecilere sürekli haber servisleri ve ispiyonlamalar yapıldı. Bugün, o ispiyoncuların da sanık sandalyesine oturması gerekir” dedi. “O OPERASYON PENBEGÜLLÜ İÇİN YAPILDI”Dönemin en önemli mağdurlarından Abdullah Yağcı da operasyonun bizzat eski belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü için yapıldığını söyledi. Mahkemede herkese Penbegüllü için aleyhte ifade verilmesi için basık yapıldığını da söyleyen Yağcı, “Organize şubede sorgulanırken bunu açıkça bize söylediler, Penbegüllü için aleyhte ifade versek bizi de bırakacaklardı. Bu süreçlerden ders almamız gerekiyor. Gazeteci Erhan Durak’a kitap için teşekkür ediyorum” dedi.ERBAKAN İLE 28 ŞUBAT BELGESELİ28 Şubat darbesini gerçekleştirenler 28 Şubat’ın bin yıl süreceğini söylüyorlardı. 28 Şubat, 1000 yıl sürmedi. Ancak, 28 Şubat darbesiyle hesaplaşma başladı ve devam ediyor. Zaman geçtikçe 28 Şubat’ın bütün çirkinlikleri 28 Şubatçıların yaptığı ihanetle, kötülükler bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Bugüne kadar Gazetemiz kurucusu İsmail Kahraman 28 Şubat süreciyle ilgili birçok araştırma yazısı kaleme alıp, röportajlar yaptı. Post Modern darbe Türkiye uzun yıllarını ve enerjisi kaybettirdi. 28 Şubat darbesini mağdur başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile vefatından kısa bir süre önce 28 Şubat darbesiyle ilgili ayrıntılı ve geniş açıklamayı Devri Alem Belgesel TV programı kameralarına yapmıştı. Vefatının ardından geçen 3 yıla rağmen merhum Erbakan bugün hala hafızalarda Türk siyasetine damga vuran bir lider olarak anılıyor.

adreslerinden Merhum Erbakan ile yaptığımızı röportajı izleyebilirsiniz.Evet, 28 Şubat’ın Gebze’deki mağdurlarının yaptığı açıklamaları ve dönemin Başbakanı merhum Erbakan ile geçmişte yaptığımız söyleşinin ayrıntılarını sizlerle paylaştık. 28 Şubat’ı gerçekleştirenlerden tam anlamı ile hesap sorulmalı. Türkiye’nin ve özellikle Gebze’nin büyük acılar yaşadığı olay hakkında bilimsel bir çalışma gerçekleştirilerek ders ve ibret alınması noktasında gelecek kuşaklara aktarılmalı. Gebze Belediyesi ve Pembegüllü Belediye başkanlığı çok zor ve meşakkatli bir meslek. 35 yıllık Gazetecilik hayatımda belediye Başkanlarını yakından takip eden Gazeteci olarak bir çok Başkanı yakından tanıdım. İhtilal öncesi Gebze Belediye başkanı Sedat Tüze, İhtilal sonrası Kubilay İlgün, Gebze’ye bağlı nahiye merkezi olan Darıca, Hereke ve Şirinyalı Belediye başkanlarını dün gibi hatırlıyorum. Bir çok başkan gelip geçti. Ancak bu başkanlar içerisinde en çok konuşulan ve Gebze’de izi olan başkanlar arasında Ahmet Penbegüllü’nün ayrı bir yeri var. Ahmet Penbegüllü döneminde Gebze belediyesi sıkıntılar, olaylar Gözaltı ve operasyonlarla geçti. Tam anlamıyla sıkıntılı bir dönemdi. Onlarca kişi hapse atılıp, yıllarca süren davalar sonuçta beraatle neticelendi. Ancak, olan Ahmet Pembegüllü’ye oldu ve Penbegüllü hayatının en önemli anında ebedi aleme göçtü. PEMBEGÜLLÜ VE GEBZE BELEDİYESİPembegüllü Gebze Belediyesi’nde bir çok ilkleri gerçekleştiren bir isim. Bu konu ayrı bir yazıda incelenebilir. Ancak basın açısından her ay sürekli basın toplantısı düzenleyen, deyim yerindeyse aylık basın aracılığıyla kamuoyuna hesap veren bir isimdi. Ahmet Pembegüllü döneminde ki diğer belediye başkanları bu geleneği yapmadılar. Bugünkü başkanlarımız ise çok nadir basının karşısına çıkıyorlar. Aslında Belli zaman arılıklarıyla başkan ve siyasilerin basın toplantısı düzenlemeleri her bakımdan önemli. 20 YILLIK BASIN TOPLANTISININ VİDEOSU Sosyal Medya çok hızlı gelişiyor. Sosyal Medyanın hızına yetişenler her alanda başarılı olacaklar. Bizde kurum olarak Sosyal Medya’nın tüm imkânlarını kullanmaya çalışıyoruz. Gerek yazılı, gerekse görsel olarak Sosyal medya üzerinden bölgemizin sesini dünyaya duyuruyoruz. 20 yıl önce merhum Ahmet Pembegüllü’nün basın toplantısı video görüntüsünü arkadaşımız Ali Şahin sosyal medya üzerinden bizimle paylaştı. Pembegüllü’nün başkanlığa geldiği ilk yıllar, toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili makam odasında düzenlediği basın toplantısına merhum Ragıp Demirkol, Mustafa Arslan ve birkaç gazeteci olarak katılmış sorular sorup cevaplar almıştık. Siyah sakalıyla Pembegüllü sorularımızı cevaplandırırken o dönem Güzeltepe Belediye Başkanı olan Yaşar Alkan da önemli açıklamalar yapıyor. Biz soruyoruz, Pembegüllü ve Alkan cevaplandırıyor. Videoyu baştan sona izlediğimde gerçekten farklı duygular yaşadım. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değermiş. 20 yıl önceki görüntüler… Bu görüntüleri sizlerle de paylaşıyoruz. Görüntüleri

Pembegüllü’ye Vefa

Evet Pembegüllü ile ilgili özetle bunları yazmıştık daha başka yazılarda var geçmişi unutmamak gerekiyor tarih ders ibret almak icin vardır. Vefa ise bizi biz yapan en önemli değerdir. Ahmet Pembegüllüyü vefat yıl dönümünde anan tüm kişilere teşekkür ediyor Rahmetli Ahmet Penbegüllü ye Allah’tan rahmet diliyorum makam ve mekanı cennet olsun(Gebze gazetesi 25 Şubat 2020)