GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Baraçlı’dan dev projeye gece takibi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” 7/24 çalışma esasıyla devam ediyor. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, her aşamasını yakından takip ettiği dev projeyi bu kez geç saatlerde inceledi. Baraçlı, “Bu proje şehrimizin trafiğine kalıcı çözüm sunacak” dedi.

Baraçlı'dan dev projeye gece takibi

15 Eylül 2025 Pazartesi 10:52

 BARAÇLI, PROJEYİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve trafik sorununu kalıcı olarak çözmek için hayata geçireceği “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi”nde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, projenin her aşamasını yakından takip ederek, saha incelemelerini aralıksız sürdürüyor. Proje sahasını bu kez geç saatlerde gezen Baraçlı’ya inceleme sırasında Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Numan Balaman ve Ebubekir Ardıç eşlik etti.

 

PROJEDE DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM

İzmit istikametinden Başiskele’ye geçiş için inşa edilen köprünün ayak işlemleri, yüksek hassasiyet ve uzmanlıkla devam ediyor. Kuzey yan yolda yürütülen zemin ıslah çalışmaları ve güney ile kuzey yan yollardaki yenilikçi geofoam blok dolgu uygulamaları, ekiplerin gece gündüz özverili mesaisi sonucu hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu süreçte zemin iyileştirme, kazık ve beton imalatları da eş zamanlı olarak sürdürülerek altyapının sağlamlığı ve uzun ömürlülüğü garanti altına alınıyor. Projenin kritik noktalarından biri olan askeri alt geçitteki menfez imalatları da koordineli şekilde devam ediyor.

 

GELECEĞE SAĞLAM TEMELLER

Başiskele’den Gölcük yönüne uzanacak köprünün ayak imalatları, bölgenin ulaşım ağını güçlendirmek adına sağlam temeller üzerine kuruluyor. Bu altyapı çalışmaları, projenin kalitesini ve dayanıklılığını garantileyerek Kocaeli halkına uzun yıllar sorunsuz ulaşım imkânı sunacak.

 

“ŞEHRİMİZİN TRAFİĞİNE KALICI ÇÖZÜM SUNACAK”

Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, projenin şehrin geleceği için taşıdığı önemi her fırsatta vurgulayarak, “D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap çalışmalarını inceledik. Şehrimizin trafiğine kalıcı çözüm sunacak bu proje için ekiplerimiz 7/24 aralıksız çalışıyor” dedi. Baraçlı, proje sahasındaki incelemelerini düzenli olarak sürdürerek, çalışmaların kalite ve hızından taviz verilmemesi için ekiplerle yakından ilgilenmeye devam ediyor.

(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir destekliyor, üretim artıyor Büyükşehir destekliyor, üretim artıyor
Başkan Büyükgöz’den Güzeller Mahallesi Esnafına Ziyaret Başkan Büyükgöz’den Güzeller Mahallesi Esnafına...
Lösemiyi yenen Kağan için gökyüzüne yüzlerce balon bıraktılar Lösemiyi yenen Kağan için gökyüzüne yüzlerce...
Toptan Kozmetik Ürünlerinde Ekonomik ve Kaliteli Seçenekler Toptan Kozmetik Ürünlerinde Ekonomik ve Kaliteli...
Kocaeli'den Sakarya'ya Kocaeli'den Sakarya'ya "yeşil çıkarma"
Yeşilin kalbinin attığı fuara Büyükşehir damgası Yeşilin kalbinin attığı fuara Büyükşehir damgası
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir destekliyor, üretim artıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, yerli üretimi milli bir mesele kabul ettiklerini...

Haberi Oku