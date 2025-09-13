ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kıskanç sevgili dehşet saçtı: 3 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişi, sevgilisi olduğu ve kendisinden ayrılmak istediği öne sürülen kadın ile erkek kardeşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Kıskanç sevgili dehşet saçtı: 3 ölü

13 Eylül 2025 Cumartesi 09:31

 Olay, saat 21.30 sıralarında Ataevler Mahallesi Yaz sokak ile Başkent Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehir Hastanesi'nde hemşire olan görev yapan bir çocuk annesi İpek Genç (35) ile kardeşi Abdullah Barış Genç'in (23), apartmanın önünde bekleyen ve ayrılmak istediği sevgilisi olduğu ileri sürülen Erhan Derse (35) tarafından önleri kesildi. İddiaya göre, Erhan Derse yanında getirdiği silahını çıkartarak, İpek Genç ile kardeşi Abdullah Barış Genç'e ateş etti; ardından aynı silahla yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere taşınan yaralılar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta uzun süre delil araştırması yaptı, görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu. 
 Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 



İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de 405 adet ruhsatsız kesici alet ele geçirildi Kocaeli'de 405 adet ruhsatsız kesici alet ele geçirildi
İki genç kız arabada öldürülmüştü: O olayda yeni gelişme İki genç kız arabada öldürülmüştü: O olayda...
İki kardeşin öldürüldüğü olayda 'haraç' iddiası İki kardeşin öldürüldüğü olayda 'haraç' iddiası
Alev alev yanan lojistik deposu havadan görüntülendi Alev alev yanan lojistik deposu havadan görüntülendi
Kantinden ekler yiyen 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kantinden ekler yiyen 5 öğrenci zehirlenme şüphesiyle...
Kuyumculuk davası 11'inci yılına girdi: Savcı 4 sanık için beraat, 4 yöneticiye hapis cezası talep etti Kuyumculuk davası 11'inci yılına girdi: Savcı...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de 405 adet ruhsatsız kesici alet ele...
Kocaeli’de iş yerinde ruhsatsız şekilde kesici ve delici alet satan 2 şüpheli yakalanırken, 405 adet kesici...

Haberi Oku