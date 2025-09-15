Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.
Başkan Büyükgöz’den Güzeller Mahallesi Esnafına Ziyaret
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzeller Mahallesi’nde hizmet veren esnafla bir araya geldi. Şehit Mevlüt Duru Caddesi’nde faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Büyükgöz, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.
Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.