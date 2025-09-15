GENEL:
Başkan Büyükgöz’den Güzeller Mahallesi Esnafına Ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Güzeller Mahallesi’nde hizmet veren esnafla bir araya geldi. Şehit Mevlüt Duru Caddesi’nde faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek ziyaret eden Başkan Büyükgöz, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

15 Eylül 2025 Pazartesi 10:53

 Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Her fırsatta Gebzeli hemşehrileriyle buluşmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Büyükgöz, “Esnafımız bizim için mahallelerimizin kalbidir. Onların güçlü olması, Gebze’nin de güçlü olması demektir” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.

(Erkan ERENLER)

