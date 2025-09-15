Başkan Büyükgöz’den Güzeller Mahallesi Esnafına Ziyaret

Vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Büyükgöz, esnafın talep ve önerilerini dinledi. Her fırsatta Gebzeli hemşehrileriyle buluşmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Büyükgöz, “Esnafımız bizim için mahallelerimizin kalbidir. Onların güçlü olması, Gebze’nin de güçlü olması demektir” dedi.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.



(Erkan ERENLER)