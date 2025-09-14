GENEL:
Kocaeli'den Sakarya'ya "yeşil çıkarma"

Peyzaj ve süs bitkileri sektörünün kalbinin attığı Sapanca'daki 8. PSB Anatolia Fuarı'nda Kocaeli'de yer aldı. Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya ve kentin diğer yeşil projelerinin sergilendiği stantlar, binlerce ziyaretçi tarafından ziyaret edildi.

Kocaeli'den Sakarya'ya

14 Eylül 2025 Pazar 14:03

 Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Sapanca Kırkpınar'da gerçekleştirilen ve peyzaj sektörünün önemli buluşmaları arasında yer alan fuar, 181 firma ile 20 ülkeden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fuarda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, Sekapark A.Ş. ve Ormanya tarafından kurulan stantlarla yerini aldı. 
 Belediyenin stantları, aralarında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin ve Orman Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer'in de bulunduğu çok sayıda yetkili tarafından ziyaret edildi. 
 Yetkililer, fuara sağladığı katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi temsilcilerine teşekkür etti. 

