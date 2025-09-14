Mevlid-i Nebi programında gönülleri ısıtan buluşma

ÖZEL BİREYLER SAKAL-I ŞERİF’İ ZİYARET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Mevlid-i Nebi programı kapsamında Mehmet Ali Paşa Camii’nde düzenlenen Sakal-ı Şerif ziyaretine katıldı. Özel bireylerin katılımı ile gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak Aşk-ı Niyaz Musiki Topluluğu’nun seslendirdiği parçalar ile devam etti. Başkan Büyükakın, selamlama konuşması yaparak Sakal-ı Şerif ziyaretinde bulundu.

ÇOCUKLARIN HAYATA KATILMASI ÖNEM ARZ EDİYOR

Başkan Büyükakın, konuşmasında dördüncüsü düzenlenen program için başta koordinatörlüğü üstlenen Umutcan Yılmaz olmak üzere birçok ismin emeğinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Çocuklarımızın hayata katılması ve hayatta engelleri ortadan kaldırarak var olması ayrı bir önem ifade ediyor. Çoğunuzu da yakinen bildiğim için, her bir gelişmenin farkındayım. Zaman içerisinde iyi de bir mesafe alıyorsunuz.

YÜKLERİMİZİ, ZORLUKLARIMIZI BERABER PAYLAŞACAĞIZ

İnşallah Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile birlikte tıpkı birer gonca gibi, açılmaya yüz tutmuş bir gül gibi çok daha güzel günler gelecek. Hep birlikte gayret ederek başaracağız. Yüklerimizi, zorluklarımızı beraber paylaşacağız. Başta Peygamber Efendimizi muhabbet ile anarak, O'nun doğumunun alemlere rahmet oluşunun, bundan sonraki süreçte de dünyaya huzur verecek en büyük barış muştusunun, O'nun sesine kulak vermek olduğunu hatırlatarak hürmetle anıyorum.” Başkan Büyükakın’ın konuşmasının ardından Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirildi.



(Emre KAHRAMAN)