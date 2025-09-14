GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mevlid-i Nebi programında gönülleri ısıtan buluşma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mehmet Ali Paşa Camii’nde düzenlediği Mevlid-i Nebi programında özel bireyler Sakal-ı Şerif’i ziyaret etti. Başkan Büyükakın da programa katılarak özel bireylerin yanında oldu.

Mevlid-i Nebi programında gönülleri ısıtan buluşma

14 Eylül 2025 Pazar 09:45

 ÖZEL BİREYLER SAKAL-I ŞERİF’İ ZİYARET ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Mevlid-i Nebi programı kapsamında Mehmet Ali Paşa Camii’nde düzenlenen Sakal-ı Şerif ziyaretine katıldı. Özel bireylerin katılımı ile gerçekleşen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak Aşk-ı Niyaz Musiki Topluluğu’nun seslendirdiği parçalar ile devam etti. Başkan Büyükakın, selamlama konuşması yaparak Sakal-ı Şerif ziyaretinde bulundu.

 

ÇOCUKLARIN HAYATA KATILMASI ÖNEM ARZ EDİYOR

Başkan Büyükakın, konuşmasında dördüncüsü düzenlenen program için başta koordinatörlüğü üstlenen Umutcan Yılmaz olmak üzere birçok ismin emeğinin olduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Çocuklarımızın hayata katılması ve hayatta engelleri ortadan kaldırarak var olması ayrı bir önem ifade ediyor. Çoğunuzu da yakinen bildiğim için, her bir gelişmenin farkındayım. Zaman içerisinde iyi de bir mesafe alıyorsunuz.

 

YÜKLERİMİZİ, ZORLUKLARIMIZI BERABER PAYLAŞACAĞIZ

İnşallah Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ile birlikte tıpkı birer gonca gibi, açılmaya yüz tutmuş bir gül gibi çok daha güzel günler gelecek. Hep birlikte gayret ederek başaracağız. Yüklerimizi, zorluklarımızı beraber paylaşacağız. Başta Peygamber Efendimizi muhabbet ile anarak, O'nun doğumunun alemlere rahmet oluşunun, bundan sonraki süreçte de dünyaya huzur verecek en büyük barış muştusunun, O'nun sesine kulak vermek olduğunu hatırlatarak hürmetle anıyorum.” Başkan Büyükakın’ın konuşmasının ardından Sakal-ı Şerif ziyareti gerçekleştirildi.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Baraçlı, Bulgaristan’dan gelen soydaş gençlerle bir araya geldi Baraçlı, Bulgaristan’dan gelen soydaş gençlerle...
Tramvay hattı bölgeye nefes aldırdı Tramvay hattı bölgeye nefes aldırdı
Alternatif yollarla daha sağlıklı ulaşım Alternatif yollarla daha sağlıklı ulaşım
Seyahat Kart Ofisleri’nde cumartesi mesaisine devam Seyahat Kart Ofisleri’nde cumartesi mesaisine devam
Büyükşehir’in Hatay’da yaptırdığı okul açılıyor Büyükşehir’in Hatay’da yaptırdığı okul...
Eylül ayı imar toplantısı Kandıra’da yapıldı Eylül ayı imar toplantısı Kandıra’da yapıldı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Baraçlı, Bulgaristan’dan gelen soydaş gençlerle...
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Bulgaristan’dan gelen ve Büyükşehir tarafından...

Haberi Oku