Alternatif yollarla daha sağlıklı ulaşım

Büyükşehir Belediyesi, güvenli ve konforlu ulaşım hedefiyle üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Başiskele ilçesi Yunus Emre Caddesi’nde asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla hem yayaların hem de sürücülerin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşaması hedefleniyor.

13 Eylül 2025 Cumartesi 09:28

 BAŞİSKELE’DE YENİ BİR YOL İNŞA EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ulaşım altyapısını iyileştirmek amacıyla başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, “Başiskele Kavşağı Koridor Projesi” kapsamında oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı alternatif bir servis yolu oluşturdu. Bu kapsamda Seymen Battı-Çıktı’dan başlayarak Pasinler Caddesi, Yunus Emre Caddesi ve Millet Bahçesi üstü üzerinden yeni bir güney alternatif yol inşa edildi.

 

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler,

proje süresince trafik yoğunluğu ve yol kapatma durumlarında kullanılabilecek alternatif güzergâhları planladı. Bu kapsamda Barbaros Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde aşınma asfalt tabakası serimi yapıldı. Ayrıca Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nden Yuvacık Sapağı’na, oradan da D-130 Karayolu’na bağlanan güzergâh, yapılan asfaltlama ile iyileştirildi.

(Ömer İLGEÇ)

