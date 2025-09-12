GENEL:
Akçaray’da yolcu kapasitesi iki katına çıkacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda konforlu ve kesintisiz bir sistem oluşturma hedefiyle Akçaray tramvay hattında kapasiteyi iki katına çıkaracak. Yolcu yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımada hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla tramvay araçları çift diziye (peşpeşe iki tramvay) çıkarılırken, duraklar ise platform uzatma çalışmalarıyla genişletiliyor.

12 Eylül 2025 Cuma 09:55

 RAYLI SİSTEM YATIRIMLARINDA YENİ DÖNEM

Kent genelinde raylı sistem yatırımlarına hız kesmeden devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımın temel bileşenlerinden biri olan Akçaray Tramvay Hattını, artan yolcu talebine yanıt verecek şekilde yeniden yapılandırıyor. Bu kapsamda hem araç kapasitesi artırılıyor hem de istasyonlar genişletiliyor. Yeni çalışma ile mevcut tramvay aracına bir tramvay aracı daha eklenerek kapasite iki katına çıkarılacak. Çalışmalar tamamlandığında, her bir tramvay aracının yolcu taşıma kapasitesi 300 kişiden 600 kişiye çıkarılacak.

 

İSTASYONLARDA PLATFORM UZATMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’nın teknik ekipleri, Kuruçeşme ile Otogar arasında yer alan 15 istasyon için platform uzatma çalışmalarına başladı. Otogar İstasyonu’ndan başlayan çalışmalar sayesinde, istasyonların bekleme alanları ve yolcu iniş-biniş bölgeleri genişletilerek kapasite iki katına çıkarılacak. Ayrıca tüm duraklara her iki yönden giriş-çıkış imkânı sağlanarak erişilebilirlik artırılacak, yolcu yoğunluğu nedeniyle oluşabilecek yığılmaların önüne geçilecek. Yeni uzatma alanlarına gölgelik (kanopi) ve kent mobilyaları da monte edilerek, bekleme alanlarındaki konfor seviyesi yükseltilecek.

 

TRAMVAY ARAÇLARI ÇİFT DİZİYE ÇIKIYOR

Mevcut tramvay araçlarına birer araç daha eklenerek, araçlar çift dizi halinde işletilmeye başlanacak. Böylece her bir tramvay aracı, artık 600 yolcu kapasitesiyle hizmet verecek. Bu sayede özellikle yoğun saatlerde yaşanan sıkışıklıklar azalacak, daha fazla yolcu daha konforlu bir şekilde seyahat edebilecek.

 

İMALAT SÜREÇLERİ TİTİZLİKLE PLANLANIYOR

Tüm imalat süreçleri, mevcut tramvay seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için titizlikle planlanıyor. Genişletme çalışmaları hem gündüz hem de seferlerin tamamlandığı gece saatlerinde devam ediyor.  İstasyonlardaki inşaat sürecinde yolcuların güvenliğini ön planda tutan ekipler, mevcut alanların güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli tüm emniyet önlemlerini alıyor.

 

DAHA GÜÇLÜ DAHA KONFORLU

Yapılan bu kapsamlı çalışmalarla Akçaray sadece kapasite olarak değil; erişilebilirlik, konfor ve hizmet kalitesi açısından da büyük bir dönüşüm yaşıyor. Bu dönüşümle birlikte, Kocaeli halkı şehir içi ulaşımda daha verimli, daha güvenli ve daha rahat bir hizmet alacak.

(Emre KAHRAMAN)

