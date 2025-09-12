Başkan Büyükakın, Kocaeli Tarım Fuarı’nın açılışında konuştu

TARIM FUARI KAPILARINI ZİYARETÇİLERE AÇTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı Doğu Marmara Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, İnterteks Fuar Alanı’nda kapılarını açtı. Açılış törenine Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da katıldı. Törende selamlama konuşmasını yapan Başkan Büyükakın, daha sonra fuar alanındaki stantları ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

TARIMA 88 PROJE İLE 1 MİLYAR 350 MİLYON DESTEK

Başkan Büyükakın, konuşmasında şunları ifade etti: “ Bizim tarım ile ilgili yapmış olduğumuz irili ufaklı toplam 88 adet projemiz var. Bunların her birini alt alta koyduğumuzda toplamda 21 bin çiftçiye temas ettiğini ve 1 milyar 350 milyon TL bütçeye ulaştığını ifade etmek istiyorum. Bir kez daha altını çizeyim, nasıl bir akıldan baktığımızı unutmayın. Küresel iklim krizini unuttuğunuzda fotoğraf eksik kalır. Bunun su ve gıda krizi alanına yansımalarını ve bağlantılı olarak çıkacak göçleri, gıda güvenliğini düşünmelisiniz. Dolayısıyla topraklarımızın ekilmeye devam edilmesi gerekiyor.

BÜYÜKŞEHİR DESTEK SAĞLAMAYA DEVAM EDİYOR

Yem bitkisi tohumu desteği ile 8 bin 500 tohumu toprakla buluşturduk. Onun toplamı 223 milyon TL tutuyor. Gübre desteğinde 11 bin 700 ton gübreyi çiftçimize ulaştırdık, o da 203 milyon TL tutuyor. Mazot desteğini de 16 bin 500 çiftçimize ulaştırdık yaklaşık 208 milyon liralık bir bütçede burada var. 306 adet damızlık hayvan ile 8 milyonluk destek, 76 bin tavuk yani 16 milyon TL’lik bir başka destek ile tavuk ve yumurta üretimine destek olduk. 900 arı üreticisine 12,5 milyon liralık destek sağladık. Seracılık ve alternatif ürün üreticiliğinde de karpuzdan çileğe farklı ürünlerde de destekler sağlamaya devam ediyoruz.

ÇİFTÇİNİN ÇABASI, BÜYÜKŞEHİR’İN ÇABASI

Sadece ürün desteği vermekle kalmayıp, bilgi desteği sağlama yolunda da önemli adımlar attık. İşletmelerin rasyonel hale gelebilmesi için, üretim zincirinin başladığı noktada Sekapark A.Ş.’yi bu tür organizasyonlara destek verecek bir şirkete dönüştürdük. Ayrıca bir ofis kurarak tarım ve hayvancılık ile ilgili projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yapıyoruz. Çiftçinin çabası ile Büyükşehir'in çabası birleştiğinde bereketli işler oluyor.

FUAR MERKEZİ İHALESİ YAKINDA GERÇEKLEŞECEK

Kocaeli’yi aynı zamanda kendi kendine yetebilen bir tarım şehri, tarımın sürdürülebilir olduğu bir şehir haline getirmek mümkün olacaktır. Bunu ifade ederken de hayvancılığı birlikte düşünerek söylüyorum. Fuarcılık anlamında şehrimiz gelişirken en büyük eksiğimiz fuar merkezimizin olmaması. Onun da projeleri bitti. Şu an da arkadaşlarımız alanda hafriyat çalışmalarına başladı. İhalesini hazırlıyorlar, 30 bin metrekarelik bir alanın ihalesini önümüzdeki günlerde yapacaklar. Yaklaşık 3,5 milyar lira tutacak büyük bir iş. Şehrimiz çok kısa bir zamanda bu çadırlardan kurtulacak. Buradan müjdesini vermiş olayım.

KARAVAN ALANLARININ OLUŞTURULMASI KATKI SAĞLAYACAK

Bir taraftan da şehrimiz tarım ile turizmin beraber buluştuğu ekoturizm dediğimiz konseptinde geliştiği bir işletme olsun diye hem imar planlarında bununla ilgili kolaylaştırıcı kararlar alıyoruz diğer taraftan da turizm işletmelerinin teşvik edilmesini sağlıyoruz. Bu manada yapılan en önemli işlerden bir tanesi de karavan alanlarının oluşturulması. Bu manada da bu fuarın içerisinde karavan alt başlığı var. Kartepe’de yeni bitirdiğimiz 110 araç kapasiteli bir karavan park alanı oluşturduk. Ormanya’da zaten bir karavan alanımız var, şu ana kadar 15 bin kişi yararlandı. Kandıra’da 2 noktada bunu yaptık. 50 araçlık biri Kandıra Bağırganlı’da diğeri Cebeci’de olmak üzere şehrimize kazandırdık. Kuzuyayla bölgesinde ise karavan ile ilgili bir karavan çalışması hazırlıyoruz. Şehrimizin turizminin tarımsal turizm ile birleşerek gelişmesine katkı sağlayacak.”



(Emre KAHRAMAN)