12 EYLÜL 1980 DARBESİNDE GAZETECİLİK HATIRALARIM VE ULUCANLAR CEZAEVİ BELGESELİM

12 Eylül Darbesi nin Yıl Dönümü öncesi. Darbenin merkez üslerinden olan Donanma komutanlığının bulunduğu Kocaeli Gölcük'te Darbe döneminde gazetecilik yapan Mustafa Bağdiken Şakir Satır ve Kemal Kaya arkadaşlarımdan Darbeler Tarihine ışık tutan çok önemli bilgiler öğrenip GAZETECİLİK anılarını dinledim.









Gölcük sıkıyönetim mahkemesinde yapılan yolsuzluk ve rüşvet olayını haber yaptığı için Adana’ya sürgün edilen Mustafa Dikenin sosyal medya paylaşımı









CANLARIN CAN VERDİĞİ ULUCANLAR CEZA EVİNDE BELGESEL ÇEKEREK TARİHE NOT DÜŞÜP ZAMANA. NOTERLİK YAPTIM





Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesini Gezdiniz mi? Araştırmacı gazeteci olmanın sorumluluğu ile belgesel çekerek tarihe not düşmek için ULUCANLAR Ceza evinde çektiğim belgeseli bir kez daha paylaşıyorum









Bizim gibi 1960 doğumlu olanlar Darbelerle büyüdü her on yılda bir askeri darbe yaşadık Darbeler çok şey alıp götürdü. Askeri darbeler yaşanmasaydı bugün ülkemiz her bakımdan güçlü olurdu. 12 Eylül 1980 Darbesinin 42. yılında darbelerden ders alınmasını diliyor , 1980 darbesinin gerçek yüzünü anlatan makalelerimi sizlerle paylaşıyorum.













Evren Paşa’nın ölümü ve Darbeler ile ilgili daha önce yazdığım makalemi sizlerle paylaşıyorum.Zaman ne de hızlı geçiyor. Bir zamanların kudretli darbe lideri Kenan Evren’in ölümü de tıpkı darbe yaptığı zaman ki gibi olay oldu. Ölümü ile ilgili birçok şeyler yazıldı çizildi. Hakkını helal etmeyenler, cenazesine gitmeyenler, 50 kişinin idam edilmesi, yüzlerce kişinin kaybolması, on binlerce kişinin hapise atılıp işkenceye tabi tutulması değim yerinde ise acı sıkıntılı ve izdırap ile geçen darbe yılları Evren Paşa’nın ölümü ile yeniden hatırlandı.12 Eylül darbesini yakından takip etmiş üstelik o dönemde asker ocağında bulunmuş bir kişi olarak, bugüne kadar darbeler ile ilgili birçok yazı kaleme aldım. Yazdığım o yazılar ile ilgili bazı bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak, Evren Paşa’nın ölümü ve cenazesi ile ilgili tarihe not düşme açısından birkaç satır karalamak istiyorum.İnsanlar yaptıkları ile anılırmış. Evren Paşa’da yaptıkları ile anılacak. Darbe dönemindeki haksızlık ve adaletsizlikleri sürekli gündeme gelecektir. Gerçekten insanlar hayatlarında çok iyi şeyler ve hayırlı hizmetler bırakmalılar. Sadece 12 Eylül darbesi değil, bütün darbeler mercek altına alınmalı. Darbelere giden yolun neler olduğu darbeleri yapanlardan çok darbeye sebep olan siyasetçileri de yargılamak gerektiğine inanıyorum.60 İhtilalinden 28 Şubat sürecine darbeler, ihtilaller e muhtıralar yaşamış bir kuşağın gazetecisi ve belgeselcisi olarak Evren Paşa hakkında bugün konuşulanlar ve konuşanlar biraz da kendileri öz eleştiride bulunmalı. Her dönem değerleri kullananlar güçlünün yanında olup güçsüzlere karşı hükümran olanlar Evren Paşa’nın ölümünden ders ve ibret almalılar.12 Eylül darbesini eleştiren tüm siyasiler acaba neden 12 Eylül anayasanı değiştiremediler. Bunu çok iyi sorgulamak gerekiyor. Anayasa değişikliği yine gündemde. 12 Eylül den sonra birçok iktidar göreve geldi. Tek başına parti kuranlar Özal’dan Erdoğan’a Demirel’den Ecevit’e birçok güçlü iktidar göreve gelmesine rağmen, 12 Eylül’ün izlerini taşıyan anayasayı değiştiremedi. Acaba neden?. Siyasiler kendini bir çek etmeli ve sorguya çekmelidir.60 ihtilali ve Menderes’in idamının üzerinden tam 55 yıl geçti. 60 ihtilalinin bile birçok izi yasa ve yönetmeliği halen yürürlükte. 60 ihtilalinin izleri bile silinemedi. Medyamız darbeler ile ilgili ahkâm kesiyor. Darbe olduğunda ilk şakşakçılar maalesef medya mensupları. Medyacılarımızda kendilerini sorgulamalı, nerede hata ettiklerini irdelemelidirler.Bugün Basın ilan Kurumu diye çok önemli bir medya kurumumuz var. Bu kurum 1961 yılında darbe yönetimi tarafından kanun kuvvetinde kararname ile kuruldu. Halen bu kanun ile Basın ilan Kurumu hizmet vermekte. 4 yıl seçilmiş genel kurul üyesi olarak Basın İlan Kurumunda görev yaptım. Kurumun kendisini yenilemesi, 60 darbesinin tortusundan kurtulması gerektiğini savunan bir gazeteciyim. Medyamız Basın ilan Kurumunun günün şartlarına uygun hale getirilebilir konusunu da irdeleyip Basın İlan Kurumunu 60 darbesinin izlerinden kurtarması gerekiyor.Evet, Evren Paşa hatası ile sevabı ile ebedi aleme gitti. Bizim kültürümüzde ölünün arkasından konuşulmaz diye bir deyim var. Aslında konuşmalıyız. İyisiyle kötüsüyle tarihe mal olmuş ülkemizi ve hayatımızı etkilemiş insanlar ile ilgili hem hayatta iken hem öldükten sonra eleştirilerimizi ve övgülerimizi dile getirmeliyiz ki geçmişten ders ve ibret alalım. Evren Paşa’nın ölümünden acaba kaç kişi ders ve ibret alabildi.Evren Paşa, 9 Mayıs 2015 Cumartesi öldü. 12 Mayıs 2015 salı günü Ankara’da genel kurmay başkanlığında düzenlenen devlet töreni ile hiç siyasetçinin katılmadığı cenaze töreni ile ebedi aleme uğurlandı. 12 Eylül 1980 Darbesinin Yıl dönümünde





darbeler den ders alınmasını diliyor 1980 darbesinin gerçek yüzünü anlatan makalelerimi sizlerle paylaşıyorum

















































Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesini Gezdiniz mi? Araştırmacı gazeteci olmanın sorumluluğu ile belgesel çekerek tarihe not düşmek için zaman ve mekânı çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum.




