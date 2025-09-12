GENEL:
Büyükşehir’den afetzedelere 10 milyon TL destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının ilk 7 ayında afetlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için önemli desteklerde bulundu. Özellikle yaz aylarında artan yangınların yanı sıra sel ve fırtına gibi afetlerden etkilenen ailelere hem nakdi yardım hem de tadilat desteği sağlandı.

12 Eylül 2025 Cuma 09:54

 5,7 MİLYON LİRA NAKDİ YARDIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yangınların yanı sıra sel ve fırtına gibi afetlerden etkilenen aileleri zor zamanlarında yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Ocak-Temmuz döneminde toplam 116 afetzede ve ailesine 5 milyon 700 bin lira tutarında nakdi yardımda bulunuldu. Ocak ayında 29 kişiye 2 milyona yakın nakdi destek sağlanırken, yılın diğer aylarında da mağduriyet yaşayan vatandaşlara düzenli olarak yardım ulaştırıldı.

 

4.3 MİLYON LİRA TADİLAT DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, evleri zarar gören afetzedelere tadilat desteği de verdi. İlk 7 ayda 108 haneye toplam 4 milyon 300 bin lira destek sağlanarak, hasarlı yapıların onarımı gerçekleştirildi. Böylece afetzedelere toplam 10 milyon TL destek sağlanmış oldu.

 

BÜYÜKŞEHİR AFETZEDELERİN YANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlerden etkilenen vatandaşların yanında olmayı sürdürerek, hem ekonomik hem de barınma desteğiyle yaraların sarılmasına katkı sağlıyor. Yaz aylarının gelişiyle birlikte artan orman yangınlarında gerekli destek Büyükşehir tarafından karşılanırken, hızlı ve kalıcı çözümler mağdur vatandaşlar için ivedilikle yerine getiriliyor.

(Emre KAHRAMAN)

