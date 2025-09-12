GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Anne Minguzzi'den Başkan Büyükakın’a teşekkür

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Gölcük Skate Park'a Mattia Ahmet Minguzzi adını vereceklerini açıkladı. Anne Yasemin Minguzzi, bu duyarlı davranışı ve oğlunun adını Kocaeli’de yaşatacak olmasından dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Anne Minguzzi'den Başkan Büyükakın'a teşekkür

12 Eylül 2025 Cuma 09:47

 İSMİ KOCAELİ’DE YAŞATILACAK

İstanbul’da geçtiğimiz ocak ayında cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi geçtiğimiz günlerde gezdiği Gölcük Skate Park'a oğlunun adının verilmesi talebinde bulundu. Bu isteğe kayıtsız kalmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da, "Annemizin yüreğinden gelen isteğe kayıtsız kalamazdık. Ahmet Minguzzi’nin adı, bundan sonra gençlerimizin enerjisinin ve hayallerinin buluşma noktası olan skate parkımızda yaşayacak” diyerek, parkın adını Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park olarak değiştireceklerini açıkladı.

 

TÜM ÇOCUKLAR ADINA TEŞEKKÜR

Başkan Tahir Büyükakın’ın bu duyarlı tavrı büyük alkış toplarken, anne Yasemin Minguzzi’den de teşekkür geldi. Oğlunun isminin Gölcük’teki kaykay parkına verilecek olmasından son derece mutlu olduğunu belirten anne Minguzzi, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Büyükakın’a, oğlum Ahmet ve diğer bütün çocuklar adına teşekkür ederim” dedi.

(Emre KAHRAMAN)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Belediyesi 32 Yeni Aracı Törenle Hizmete Aldı Gebze Belediyesi 32 Yeni Aracı Törenle Hizmete Aldı
Başkan Büyükakın, Kocaeli Tarım Fuarı’nın açılışında konuştu Başkan Büyükakın, Kocaeli Tarım Fuarı’nın...
Akçaray’da yolcu kapasitesi iki katına çıkacak Akçaray’da yolcu kapasitesi iki katına çıkacak
Büyükşehir’den afetzedelere 10 milyon TL destek Büyükşehir’den afetzedelere 10 milyon TL destek
12 EYLÜL 1980 DARBESİNDE GAZETECİLİK HATIRALARIM VE ULUCANLAR CEZAEVİ BELGESELİM 12 EYLÜL 1980 DARBESİNDE GAZETECİLİK HATIRALARIM...
Bu festivalde pedallar Gazze için çevrildi Bu festivalde pedallar Gazze için çevrildi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Belediyesi 32 Yeni Aracı Törenle Hizmete...
Gebze Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde...

Haberi Oku