Seyahat Kart Ofisleri’nde cumartesi mesaisine devam

OFİSLER CUMARTESİ AÇIK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti alabilmeleri için çalışmalarına her alanda gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda kentin ulaşım ağını erişilebilir ve kolay hale getiren Kocaelikart ile ilgili işlemlerin gerçekleştirildiği İzmit ve Gebze Seyahat Kart Ofisleri vatandaşlar için 13 Eylül Cumartesi günü (yarın) hizmet verecek.

YOĞUNLUĞA KARŞI ÖNLEM

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ve üniversitelerin akademik takvimlerinin netleşmesiyle birlikte artan işlem yoğunluğunu göz önünde bulunduran Ulaşım Dairesi Başkanlığı, vatandaşların işlemlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla önlemler aldı. Bu doğrultuda İzmit ve Gebze Seyahat Kart Ofisleri 13 Eylül Cumartesi günü 08.30-17.30 saatleri arasında açık olacak.

5 İLÇEDE 6 NOKTADA HİZMET

Büyükşehir bünyesinde 5 ilçede toplam 6 noktada hizmet veren Seyahat Kart Ofisleri, vatandaşların Kocaelikart işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmesini sağlıyor. Kocaeli’de İzmit, Kandıra, Gölcük, Gebze ve Karamürsel ilçelerinde hizmet veren ofisler ile vatandaşlar Kocaelikart başvurusu, kart vizeleme ve kayıp/çalıntı kart yenileme gibi işlemlerini güvenle gerçekleştirebiliyor.



(Ömer İLGEÇ)