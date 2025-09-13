Eylül ayı imar toplantısı Kandıra’da yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kandıra’da düzenlenen eylül ayı imar toplantısında yapı sistemleri ve şantiye denetimleri gibi birçok teknik konu ele alındı.

İMAR TOPLANTISI KANDIRA’DA GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı öncülüğünde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen imar toplantıları bu ay Kandıra Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Rahmi Erdal Tümpalay’ın nezdinde yapılan toplantıda imar uygulamaları ve ilçe belediyeleri arasındaki uygulama farklılıklarının değerlendirmeleri yapıldı.

TOPLANTIDA TEKNİK KONULAR ELE ALINDI

Toplantıya katılım sağlayan Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, “İmar İşleri ile ilgili ortak kararların alınması şehrimizin geleceği açısından son derece önemlidir. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin imar ve yapı kontrol müdürleri ile teknik personellerinin hazır bulunduğu toplantıda yapı sistemleri ve şantiye denetimleri gibi birçok teknik konu görüşüldü.



(Ömer İLGEÇ)