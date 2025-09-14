Baraçlı, Bulgaristan’dan gelen soydaş gençlerle bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Bulgaristan’dan gelen ve Büyükşehir tarafından misafir edilen soydaş gençlerle samimi bir söyleşi gerçekleştirdi. Baraçlı, “Başarıya giden yol: Gayretin İnşası, Liderliğin Işığı” başlıklı programda gençlere yetenek yönetimi, modern girişimcilik, otonom zeka ve empatik liderlik kavramlarını anlattı.

BARAÇLI’NIN TECRÜBELERİNDEN YARARLANDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Baltürk Derneği ortaklığında düzenlenen “Bulgaristan Sivil Toplum Akademisi 4 Programı”, Kandıra ilçesinde gerçekleşti. Sivil toplum alanında teorik ve uygulamalı eğitimler gören soydaş gençlerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, onlarla liderlik üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Soru-cevap formatında geçen etkinlikte gençler, Baraçlı’nın tecrübelerinden faydalanma fırsatı buldu. Söyleşi sonunda öğrenciler, aldıkları ilham ve bilgilerle mutlu şekilde etkinlikten ayrıldı.

“LİDERLİK, AÇIĞA ÇIKMAMIŞ İHTİYAÇLARI GÖREBİLMEKTİR”

Baraçlı, konuşmasında liderliğin önemine vurgu yaparak, “Liderlik, karşınızdakinin açığa çıkmamış ihtiyaçlarını karşılayabilmekle mümkün olur. Düşünmeyen yönetici değil, düşünen lider olmak gerekir. Yeteneğinizi ve kabiliyetlerinizi geliştirirken, girişimcilik ruhunu ve otonom zekayı ön planda tutmalısınız. Empatiyi geliştirdiğinizde büyük başarılara imza atarsınız” dedi. Kocaeli’nin gelişmişlik endeksinde Türkiye’nin ilk sıralarında olduğunu hatırlatan Baraçlı, şehrin Ar-Ge, teknoparklar ve organize sanayi bölgeleriyle ülke ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirtti. Baraçlı, bu gelişmişlikte liderlik anlayışının kritik rol oynadığını da ifade etti.

“KENDİNİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRMELİSİNİZ”

Gençlere geleceğe taşıyacak liderlik mesajları veren Baraçlı, “İyi bir mühendis, doktor ya da ekonomist olabilirsiniz. Aynı zamanda iyi bir anne, baba ve lider olabilirsiniz. Liderlik sadece iş hayatında değil, hayatın her alanında kendini gösterir. Kendinizi sürekli geliştirmeli, farklı olabilmenin yollarını aramalısınız” dedi. Program sonunda gençler, Baraçlı ile hatıra fotoğrafı çektirerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu anlamlı program, Bulgaristan’daki Türk/Müslüman azınlık gençlerinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.



