Tramvay hattı bölgeye nefes aldırdı

MUHTARLAR ÇOK MEMNUN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nda iki istasyonun daha hizmete alınması, bölge halkı ve mahalle muhtarları tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Hat tamamlandığında Kocaeli Stadyumu'na kesintisiz ulaşım sağlayacak olan projede, günlük 20 bin yolcu taşınması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta hizmete giren iki istasyonun açılmasıyla birlikte bölgede görev yapan mahalle muhtarları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür etti.

BÜYÜKŞEHİR EKİPLERİ ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Alikahya Tramvay Hattı’nın kalan istasyonlarını da biran önce hizmete sunmak için aralıksız çalışıyor. Bu büyük ulaşım hamlesi, kent trafiğini rahatlatmasının yanı sıra Kocaeli’yi daha yaşanabilir bir şehir haline getirme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

“KONFOR VE KALİTE ARTACAK”

Alikahya Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci, “Alikahya’mıza ilk tramvayın geleceği söylendiğinde bazı vatandaşlarımız bunun mümkün olmayacağını düşünüyordu. Ancak Tahir Başkanımız bu güzel, konforlu ve kaliteli hizmeti mahallemize kazandırdı. Bu süreçte sadece tramvay gelmedi, elektrik, su, menfez gibi altyapı çalışmaları da yapıldı. Ben hem şahsım hem mahallem adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hizmete açılan tramvay hattı şu anda ücretsiz hizmet veriyor, bu da vatandaşlarımız için büyük kolaylık. Özellikle öğrencilerimiz çok memnun. Sakıp Sabancı Okulu’na 5-10 dakika gibi kısa sürede ulaşabiliyorlar. Proje tamamlandığında çevremiz ve yaşam kalitemiz değişecek. Konfor ve kalite artacak. Bu hizmetin bölgemize büyük değer katacağına inanıyorum” dedi.

“TRAMVAY HATTI TRAFİĞİ RAHATLATACAK”

Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, “Beş dönemdir muhtarım ve aynı zamanda İzmit Muhtarlar Derneği Başkanıyım. Tramvayın Alikahya’ya kadar ulaşması mahallem adına büyük bir şans. Tahir Büyükakın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşımız Kuruçeşme’den bindiğinde kesintisiz bir şekilde stadyuma kadar ulaşabilecek. Şu an Sabancı Anadolu Lisesi’ne kadar olan hat ücretsiz, bu da memnuniyeti artırıyor. Yuvam Akarca bölgemiz çok rampalı, tramvay çıkamıyor. Ancak küçük ring araçlarıyla desteklenirse daha da iyi olur. Bu da Başkanımızın ilgisine açık. Tramvay hattı tamamen açıldığında trafik rahatlayacak. İnsanlar klimalı, konforlu bir şekilde seyahat edebilecek” dedi.

“MAHALLEMİZ BÜYÜK DEĞER KAZANACAK”

Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Zuhal Tırka, “Mahallemiz biraz yukarıda kaldığı için vatandaşlarımız tramvaya ulaşmak için yokuş aşağı yürümek zorunda kalıyor. Yürümek güzel ama kış şartlarında zorlayıcı olabiliyor. Bu yüzden ring servisleri talep ediyoruz. Her sokağa ulaşabilen bu servisler, tramvayla entegrasyonu daha güçlü kılar. Hizmetin kendisi çok güzel. Vatandaşlarımız çarşıya çok rahat ulaşıyor. Arabalarını aşağıda bırakıp tramvaya binmeyi tercih ediyorlar. Bu da trafiği rahatlatıyor. Tramvay hattı sayesinde mahallemiz büyük değer kazanacak. Tahir Başkanımıza halkımız adına teşekkür ediyoruz. Bu hizmet şimdiden memnuniyet getirdi” ifadelerini kullandı.

“ALİKAHYA’YA ÖNEMLİ BİR HİZMET KAZANDIRILDI”

Alikahya Fatih Mahalle Muhtarı Yunus Arıcan ise, “Tramvay hattının otogara kadar gelmesi ve şimdi de Alikahya’ya uzatılması mahallemiz açısından büyük bir kazanım oldu. Vatandaşlarımız uzun süredir bu hattı bekliyordu. İki yeni istasyonun hizmete açılması bizi son derece memnun etti. Bu proje mahallemize ciddi anlamda değer katacak. Bir muhtar olarak hem şahsım hem de mahalle sakinlerimiz adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Gerçekten Alikahya’ya önemli bir hizmet kazandırıldı” diye konuştu.

TOPLAM 6 İSTASYON HİZMETE ALINACAK

Bilindiği gibi Alikahya Stadyum Hattı’nda ilk 2 istasyon yakın zaman önce hizmete alınmıştı. Toplamda 6 istasyonun hizmete alınacağı hat, Kocaeli Stadı’na kadar uzayacak. Tüm istasyonlar hizmete alınana kadar ise tramvay vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Kuruçeşme’den Alikahya yönüne doğru giden vatandaşlar, otogar istasyonundan Alikahya yönüne ücretsiz aktarma yaparak 2 durak daha gidebiliyor. Hat boyunca sabah 08.00’den akşam 00.00’a kadar her 30 dakikada bir olmak üzere seferler gerçekleştiriliyor.



(Ömer İLGEÇ)