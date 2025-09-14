Tarihi yapı Büyükşehir’le tarihi kimliğine kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüz yıllık geçmişiyle kentin tarihine ışık tutan İzmit Saat Kulesi’nde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Kentin hafızasında özel bir yeri bulunan ve yerli ile yabancı turistlerin uğrak noktası haline gelen Saat Kulesi, yürütülen çalışmalarla yeniden eski ihtişamına kavuşacak.

SAAT MEKANİZMASI İŞLER HALE GETİRİLECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin tarihinde önemli bir yere sahip olan İzmit Saat Kulesi’nde restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli’nin kültürel mirasını koruyarak geleceğe aktarma amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kulenin dış cephe kaplamaları restore ediliyor, zamanla yıpranan sıvalar raspalanarak yenileniyor. Kurşun çatısı ve pencereleri de aslına uygun şekilde değiştirilecek. Restorasyon sürecinin sadece yapının dış görünüşüyle sınırlı kalmayacağı, uzun süredir çalışmayan saat mekanizmasının da onarılarak yeniden işler hale getirileceği belirtildi.

BÜYÜKŞEHİR, KÜLTÜREL MİRASI KORUYOR

Büyükşehir ekipleri, titizlikle yürüttükleri bu çalışmalarla İzmit’in sembol yapılarından birini koruma altına alıyor. Çalışmalar, kentin kültürel mirasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla büyük bir özenle sürdürülüyor.

TARİHİ VE MİMARİ ÖNEMİ

1902 yılında Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılı anısına yaptırılan İzmit Saat Kulesi, Osmanlı dönemi mimarisinin izlerini taşıyor. Bugün hâlâ kentin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olan kule, restorasyonun ardından hem tarihi kimliğini koruyacak hem de şehre gelen ziyaretçilerin ilgisini daha da artıracak.

SAAT KULESİ YENİ İŞLEVİYLE HİZMET VERECEK

Sadece bir zaman ölçüm aracı olmayacak olan İzmit Saat Kulesi, aynı zamanda kentin kültürel belleğini yansıtan, bölge halkı ve ziyaretçilere tarihi atmosferi yeniden yaşatan bir yapı olarak hizmet verecek.



(Emre KAHRAMAN)