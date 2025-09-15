GENEL:
Başkan Ömeroğlu Mimar Sinan Mahallesi’nde Vatandaşlarla Buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, “Vatandaşlarla Buluşma” programı kapsamında Mimar Sinan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlar programda, talep, şikâyet ve önerilerini doğrudan Başkan Ömeroğlu’na iletildi.

15 Eylül 2025 Pazartesi 11:20

 VATANDAŞLARLA SAMİMİ ORTAMDA BULUŞMA
Mimar Sinan Mahallesi’nde gerçekleşen programda Başkan Ömeroğlu, mahalle sakinleriyle sohbet ederek mahalleye dair sorunları yerinde dinledi. Mahalle sakinleri, belediyenin hayata geçirdiği hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirirken, yeni projelere dair beklentilerini de paylaştı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, vatandaşlarla karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.
TALEP VE ÖNERİLER YERİNDE NOT EDİLDİ
Toplantıda dile getirilen konular arasında altyapı, çevre düzenlemesi, sosyal donatı alanları ve ulaşım gibi mahalle yaşamını doğrudan ilgilendiren başlıklar öne çıktı. Başkan Ömeroğlu, vatandaşlardan gelen her bir talebi dikkatle dinleyerek ilgili birimlere çözüm için talimat verdi. “Vatandaşlarımızın fikirleri bizim yol haritamızdır” diyen Başkan Ömeroğlu, katılımcı ve şeffaf belediyecilik anlayışının önemini vurguladı.
KENTSEL DÖNÜŞÜM HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
Buluşmada, mahallenin fabrikalara yakın kısmının yeni yapılan TOKİ konutlarına takas usulü kentsel dönüşüm kapsamında nasıl faydalanacağına dair bilgiler aktarıldı. Başkan Ömeroğlu, bu sürecin depreme dayanıklı konut stoğunu artıracağını, mahalle sakinlerine daha sağlıklı yaşam alanları sunacağını ve ilçenin modern bir görünüme kavuşmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
“MAHALLELERİMİZİ BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRECEĞİZ”
Program sonunda konuşan Başkan Ömeroğlu, birlik ve beraberlik mesajı vererek şunları söyledi: “Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurmak bizim için çok değerli. Dilovası’nı daha yaşanabilir, daha modern ve daha güçlü bir şehir haline getirmek için hemşehrilerimizle el ele çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte ilçemizi geleceğe hazırlayacağız.”

(Erkan ERENLER)
