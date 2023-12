Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2023'de yapılan çalışmaları değerlendirdi. Yeni yılda da canla başla çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Bıyık, "Türkiye yüzyılının başlangıcı olan 2023 yılını geride bırakırken, sizlere söz verdiğimiz gibi ilçemizin marka şehir olması adına altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa birçok alanda sayısız eser ve hizmet kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 2023 yılının ilk aylarında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi yüreklerimizi yaksa da depremzedeler ve ihtiyaç sahipleri için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kahramanmaraş’ta depremin yaralarını sarmak için ekiplerimizle birlikte canla başla çalıştık. Deprem bölgesinde görev yaparken ilçemizin sorunlarını çözmek için de hizmet maratonunu aksatmadan devam ettirdik" dedi.

"Canla başla çalıştık"

Açılışlar yaptıklarını dile getiren Bıyık, "Gençlik ve Spor Bakanımızın katılımıyla Nenehatun Ahmet Çalık Spor Kompleksi’nin resmi açılışını yaparken, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın katılımıyla da Rüstem Metin Yurttaş Halk Sağlığı ve Kültür Merkezi’mizin resmi açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Yıllardır hayalini kurduğumuz Balıkçı Barınağı ve Mini Marine projemizi tamamlayarak açılışa hazır hale getirdik. Ayrıca bu yıl ilk defa av mevsiminin başlamasıyla birlikte tören düzenleyerek Darıcalı balıkçılarımızla 'Vira bismillah' diyerek denize açıldık. Darıca Merkezde hizmete açtığımız kapalı pazarın ardından Emek Mahallesi’nde de kapalı pazar inşaatımızı tamamladık. Kadınlarımıza söz verdiğimiz gibi el emeği göz nurları olan ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri için KİGEM El Emeği Mağazamızı hizmete açtık. 'Daha yeşil bir Darıca' anlayışıyla canla başla çalışarak ilçemize yeni yeşil alanlar, yeni parklar kazandırmaya devam ettik ve ilçemizdeki park sayısını 134'e yükselttik. Yeni nesil parklar inşa ederek vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir ortamda vakit geçirmelerini sağlarken, engelli vatandaşlarımız için de engelli oyun gruplarının olduğu parkımızı Osmangazi Mahallemizde tamamladık. Sırasöğütler Deresi, peyzaj düzenlemesi ile birlikte mahallemizin nefes aldığı bir mekan haline gelirken Tarihi Kale Park da çevre düzenlemesi ile daha modern bir görünüme kavuştu" diye konuştu.

"İşveren ve işçiler arasında köprü kurduk"

Başkan Bıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal tesislerimize Kale Park Müstesna ile yenisini eklerken, 2023 yılında sosyal tesislerimizde 1 milyonun üzerinde misafiri ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Gençlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık ve projelerimizde gençlere her zaman öncelik verdik. Ankara ve Çanakkale gibi tarihimizde önemli yer tutan şehirlerimize ziyaretler yaptığımız gençlerle yakın tarihimizde önemli bir yer tutan Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na da giderek tarihimize ışık tuttuk. Maddi durumu iyi olmayan ailelerimizin bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Darıca Belediyesi bünyesinde lise ve üniversite sınavlarına hazırlık kursları düzenledik. YKS’ye giren öğrencilerin üniversite sınav ücretlerini de ödeyerek eğitim hayatlarında yanlarında olduk. İstihdam Masası ile işveren ve işçiler arasında köprü kurarak binlerce vatandaşımızı iş sahibi yaptık. Ayrıca İstihdam Fuarı da düzenleyerek iş arayanlarla işverenler arasında köprü kurduk. Herkese eşit hizmet parolasıyla toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi engelli kardeşlerimizin de her zaman en büyük destekçileri olduk. Engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması adına sosyal faaliyetlerin yanı sıra turnuvalar düzenleyerek engellilerin sporla buluşmalarını sağladık. İlçemizin kültür sanat şehri olması adına hayat geçirdiğimiz Darıca Kitap Fuarı’nın üçüncüsünü düzenleyerek; imza günleri, söyleşiler ve binlerce vatandaşımızın katılımıyla kitapseverlere unutulmaz bir fuar deneyimi yaşattık. Adnan Menderes Kültür Merkezimiz; her yıl olduğu gibi bu yıl da tiyatro, sinema, konser ve seminer gibi birçok etkinlikle binlerce vatandaşımızı ağırladı. ‘Bizim çocuklar’ mottosuyla hayat geçirdiğimiz Sanat Seninle Sokakta etkinlikleri ile müziği mahallelere taşırken Mahallemde Şenlik Var etkinlikleriyle yaz boyunca sokak sokak eğlenceyi vatandaşlarımızın ayağına götürdük"

"7'den 70'e vatandaşlarımıza dokunduk"

Başkan Bıyık, her zaman olduğu gibi gelenekleri yaşatmaya devam ettiklerini kaydederek, "850 çocuğumuzu sünnet ettirerek ailelerimizin mutluluklarına ortak olduk. Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla doğumundan ölümüne vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve en büyük destekçileri olmaya özen gösterdik. Hoş geldin bebek ziyaretleri, cenaze nakil hizmetleri, engelli kardeşlerimizin akülü sandalyelerinin bakım ve onarımları, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni ve nakdi yardımlar yaparak devletimizin şefkatli elini hiçbir zaman eksik etmedik. 7’den 77’ye herkesle el ele gönül gönüle vererek gönül belediyeciliğinin en güzel öreğini sergilemek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla ilçe genelinde başlattığımız alt ve üstyapı hamlesiyle ulaşım konforunu artırdık. Prestijli caddelerimize yenilerini ekleyerek şehrimizi daha modern bir görünüme kavuşturduk. Sporda bir marka haline gelen Eğitim ve Spor Kulübümüz 2023 yılında da birçok farkı branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlarında madalya kazanarak gururumuz olmaya devam etti. Amatör spor kulüplerine nakdi yardımların yanı sıra malzeme yardımlarında da bulunarak destek olduk. Spor şehri Darıca anlayışıyla hareket ederek düzenlediğimiz '100. Yıl Darıca Koşusu' ile ilçemizin göz bebeği Bayramoğlu’nun marka değerine katkıda bulunduk. Spor okullarımızda yaklaşık 3 bin 750 çocuğumuz 9 branşta eğitim alarak eğlenceli ve keyifli bir yaz geçirdi" ifadelerini kullandı.

"Hizmet maratonu devam edecek"

2024 yılında da hizmet maratonunun devam edeceğini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projelerin yüzde 92’sini tamamladık. 2024 yılı da birçok projenin tamamlandığı ve birçok eserin de temelinin atılacağı yıl olacak. Darıca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimiz olarak işbirliği içerisinde ilçemize önemli eserler kazandırmaya ve hizmet maratonuna devam edeceğiz" diye konuştu.

